Calendário económico: relatório ADP, ISM, PMIs e balança comercial dos EUA💲

Hoje receberemos outro relatório importante sobre o mercado de trabalho, os dados do ISM e dos PMIs de agosto, bem como os dados de julho sobre a balança comercial dos EUA no contexto das novas tarifas. Ambos os relatórios serão interessantes e merecem atenção. No entanto, do ponto de vista do mercado, a publicação claramente mais importante é o relatório do mercado de trabalho da ADP. As expectativas apontam para um aumento mais lento do emprego no setor privado em relação ao mês anterior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os dados serão úteis para estimar o relatório NFP de amanhã, que, do ponto de vista da Fed, será decisivamente mais importante. Considerando a recente mudança de Jerome Powell e o foco no segundo mandato da Fed — apoiar o emprego na economia —, os lançamentos do NFP e do ADP serão decisivos para a próxima reunião do FOMC, em apenas duas semanas. Também é importante lembrar que esses são os últimos relatórios antes dessa decisão. Pouco depois da publicação do ADP, também receberemos o relatório da balança comercial externa dos EUA. As expectativas apontam para um aumento do défice de US$ 60 mil milhões no mês anterior para quase US$ 75 mil milhões em julho. Um défice maior pode ser um sinal importante para Trump de que sua atual política comercial não tem um impacto direto na melhoria do comércio dos EUA após a turbulência de curto prazo dos últimos meses. Calendário detalhado do dia: 07:30 BST, Suíça - Dados sobre a inflação em agosto: IPC: previsão de 0,2% em relação ao ano anterior; anterior 0,2% em relação ao ano anterior;

IPC: previsão de 0,0% em relação ao mês anterior; anterior 0,0% em relação ao mês anterior; 09:30 BST, Reino Unido - Dados do PMI para agosto: PMI de construção da S&P Global: previsão de 45,2; anterior de 44,3; 13:15 BST, Estados Unidos - Dados de emprego para agosto: Variação do emprego não agrícola da ADP: previsão de 73 mil; anterior de 104 mil; 13h30 BST, Estados Unidos - Dados de emprego: Pedidos iniciais de subsídio de desemprego: previsão 230 mil; anterior 229 mil;

Média de 4 semanas dos pedidos de subsídio de desemprego: anterior 228,50 mil;

Pedidos contínuos de subsídio de desemprego: previsão 1.960 mil; anterior 1.954 mil; 13h30 BST, Estados Unidos - Dados da balança comercial para julho: Balança comercial: previsão -77,70 mil milhões; anterior -60,20 mil milhões;

Importações: anterior 337,50 mil milhões;

Exportações: anterior 277,30 mil milhões; 14h45 BST, Estados Unidos - Dados do PMI para agosto: PMI Composto Global da S&P: previsão 55,4; anterior 55,1;

PMI de Serviços Global da S&P: previsão 55,4; anterior 55,7; 15h00 BST, Estados Unidos - Dados ISM para agosto: PMI não industrial ISM: previsão 50,9; anterior 50,1;

Atividade empresarial não industrial ISM: anterior 52,6;

Preços não industriais ISM: anterior 69,9;

Novos pedidos não industriais do ISM: anterior 50,3;

Emprego não industrial do ISM: anterior 46,4; 17h00 BST, Estados Unidos - Dados da EIA: Stock semanal de destilados da EIA: previsão -0,300 milhão; anterior -1,786 milhão;

Stock de petróleo bruto: previsão -2,000 milhões; anterior -2,392 milhões;

Stock de gasolina: previsão -1,000 milhão; anterior -1,236 milhão; 17h05 BST, Estados Unidos - Discurso do membro do FOMC Williams

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.