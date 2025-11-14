Principais conclusões Mercados europeus ampliam quedas, impulsionados pela decepção com as expectativas para as taxas de juros nos EUA

Inflação na Espanha apresenta alta

Indústria chinesa apresenta resultados abaixo do esperado

PIB da UE em linha com as expectativas

Siemens Energy apresenta alta devido às perspectivas para turbinas eólicas e centros de dados

Os principais índices europeus recuam, com DAX40 a cair mais de 1%, após comentários da FED A última sessão da semana traz um aprofundamento das quedas no mercado europeu. Comentários recentes do FOMC nos EUA frustraram as esperanças do mercado de cortes nas taxas em dezembro, o que está repercutindo nos mercados globais. Os líderes das quedas na Europa são a Polónia e a Alemanha. Os contratos DAX40 estão a perder mais de 1%. Um pouco menos, mas também em queda de cerca de 0,7%, estão os preços dos contratos SPA35, ITA40 e UK100. O mercado de ações francês está a apresentar um desempenho melhor, com o CAC40 em queda de cerca de 0,4%. A Suíça apresenta um ligeiro resultado positivo na metade da sessão. Fonte: Bloomberg Finance Lp O mercado está sob forte pressão. No índice DAX, as maiores quedas são observadas nas empresas de tecnologia e farmacêuticas. Seguem-se os retalhistas, os serviços e os distribuidores. As empresas industriais apresentam atualmente uma ligeira tendência positiva. Dados macroeconómicos: Os dados relativos à inflação em Espanha continuam a indicar um aumento significativo dos preços. Os preços aumentaram 0,7% mensalmente e a inflação anual subiu para 3,1%.



O crescimento económico da União Europeia ficou ligeiramente acima das expectativas numa base anual. Trimestralmente, a economia da UE cresceu 0,2%. A balança comercial também apresenta uma tendência ascendente. Após o encerramento da sessão, o representante do BCE, Philip Lane, falará sobre política monetária.



Fora da Europa, a situação económica parece muito mais fraca. A China, um dos principais parceiros comerciais da Europa, está a passar por um fraco crescimento da produção industrial, com a sua dinâmica a permanecer em tendência descendente. DE40 (D1) Fonte: xStation5 O preço prolonga as quedas de ontem e pára na zona de resistência em torno do nível Fibonacci 61,8 da última onda ascendente. A tarefa mais importante para os compradores será impedir que a taxa ultrapasse os 23.800 pontos para evitar o aprofundamento da correção. Em caso de falha, novas quedas podem atingir 23.500-23.300, onde estão localizadas as próximas zonas de suporte. O cenário base está a transitar para a consolidação e aguarda um impulso de preço na zona de 24.400-23.800. Notícias de empresas: Siemens Energy (SIE.DE) — Parte do grupo Siemens responsável por sistemas de energia está a subir até 8% na sessão de hoje. Os aumentos são impulsionados por excelentes previsões relativas a turbinas eólicas e pela procura por parte de centros de dados.



— Parte do grupo Siemens responsável por sistemas de energia está a subir até 8% na sessão de hoje. Os aumentos são impulsionados por excelentes previsões relativas a turbinas eólicas e pela procura por parte de centros de dados. Bechtle (BC8.DE) — A empresa alemã de TI publicou resultados trimestrais que superaram as expectativas dos investidores em relação ao EBIT. A avaliação da empresa está a subir mais de 10%.



— A empresa alemã de TI publicou resultados trimestrais que superaram as expectativas dos investidores em relação ao EBIT. A avaliação da empresa está a subir mais de 10%. Allianz (ALV.DE) - O grupo financeiro publicou resultados muito bons e também elevou a sua previsão para o final do ano. A empresa está a subir mais de 1%.



- O grupo financeiro publicou resultados muito bons e também elevou a sua previsão para o final do ano. A empresa está a subir mais de 1%. Richemont (CFR.CH) — A empresa de moda publicou resultados muito bons, incluindo um aumento de 14% nas vendas trimestrais. A empresa está a subir até 6%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.