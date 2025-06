Circle com êxito na NYSE📌🖋️

A Circle Internet Group, emissora da stablecoin USDC, concluiu com sucesso a sua oferta pública inicial (IPO). Este é um marco significativo no desenvolvimento dos setores de criptomoedas e fintech. As ações da empresa estarão disponíveis para compra na plataforma XTB a partir de hoje. 📈 Informações importantes sobre a IPO Ticker: CRCL

CRCL Bolsa: Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE)

Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) Data da IPO: 5 de junho de 2025

5 de junho de 2025 Preço final da oferta: US$ 31 por ação (acima da faixa projetada de US$ 27 a US$ 28)

US$ 31 por ação (acima da faixa projetada de US$ 27 a US$ 28) Número de ações: 34 milhões (14,8 milhões de novas ações da Circle; 19,2 milhões de acionistas existentes)

34 milhões (14,8 milhões de novas ações da Circle; 19,2 milhões de acionistas existentes) Receita arrecadada: aproximadamente US$ 1,1 mil milhão

aproximadamente US$ 1,1 mil milhão Avaliação: aproximadamente US$ 6,9 mil milhões; avaliação totalmente diluída próxima a US$ 8 mil milhões A Circle é uma empresa global de tecnologia que opera no setor de fintech dentro do setor de criptomoedas, com foco específico em stablecoins. O seu principal produto é a stablecoin USDC, atrelada em 1:1 ao dólar americano. A empresa registou o seu prospecto S-1 na SEC em janeiro de 2024, com atualizações públicas divulgadas em abril e maio de 2025. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app  Finanças Receita: Em 2024, a Circle gerou US$ 1,68 mil milhões em receita – principalmente proveniente de juros auferidos sobre reservas em USDC (títulos do Tesouro dos EUA). No primeiro trimestre de 2025, a receita baseada em reservas aumentou 55%, para US$ 557 milhões.

Em 2024, a Circle gerou US$ 1,68 mil milhões em receita – principalmente proveniente de juros auferidos sobre reservas em USDC (títulos do Tesouro dos EUA). No primeiro trimestre de 2025, a receita baseada em reservas aumentou 55%, para US$ 557 milhões. Lucro líquido: US$ 155 milhões em 2024 – uma queda de 42% em relação aos US$ 268 milhões em 2023; a rentabilidade permanece forte em comparação com o prejuízo significativo em 2022.

US$ 155 milhões em 2024 – uma queda de 42% em relação aos US$ 268 milhões em 2023; a rentabilidade permanece forte em comparação com o prejuízo significativo em 2022. EBITDA ajustado: US$ 284 milhões em 2024, uma queda de 29% em relação ao ano anterior

US$ 284 milhões em 2024, uma queda de 29% em relação ao ano anterior Custos: os custos de distribuição e transação aumentaram 68,2% no primeiro trimestre de 2025, principalmente devido a parcerias com a Coinbase e outros distribuidores.

os custos de distribuição e transação aumentaram 68,2% no primeiro trimestre de 2025, principalmente devido a parcerias com a Coinbase e outros distribuidores. Capitalização do USDC: Atualmente em US$ 61 mil milhões e em um nível recorde, superando o pico do mercado em alta de 2021, de US$ 56 mil milhões.

Atualmente em US$ 61 mil milhões e em um nível recorde, superando o pico do mercado em alta de 2021, de US$ 56 mil milhões. Modelo de receita: Principalmente juros sobre reservas, semelhante ao Tether; além disso, taxas de transação e serviços de plataforma. Perspectivas e estratégia da administração A Circle pretende capitalizar a crescente adoção de stablecoins no comércio, pagamentos internacionais e finanças institucionais. O projeto de lei GENIUS dos EUA pode proporcionar ao USDC uma vantagem regulatória nas liquidações globais. A principal concorrência para o USDC inclui a Tether (USDT, ~US$ 154 mil milhões em capitalização), a Ripple e potenciais stablecoins de grandes bancos, uma vez que um projeto de lei sobre stablecoins seja aprovado. Em 2025, a empresa também lançou a Circle Payments Network – um sistema de liquidação instantânea de stablecoins para bancos, neobancos e carteiras digitais. Quota de mercado: O USDC detém aproximadamente 24,4% do mercado de stablecoins, que atualmente totaliza US$ 250 mil milhões

O USDC detém aproximadamente 24,4% do mercado de stablecoins, que atualmente totaliza US$ 250 mil milhões Esforços de diversificação: A Circle está a expandir-se para serviços de pagamento, incluindo o lançamento da Circle Payments Network (CPN), para reduzir a dependência de receitas baseadas em reservas Ambiente regulatório 🏛️ A oferta pública inicial da Circle ocorre em um momento em que a postura regulatória dos EUA em relação às criptomoedas está mais favorável. O projeto de lei GENIUS visa estabelecer regras claras para stablecoins, o que pode beneficiar empresas em conformidade, como a Circle, ao mesmo tempo em que introduz uma nova concorrência do setor bancário. Avaliação Supondo um lucro líquido de US$ 155 milhões em 2024, o índice preço/lucro (PE) é de aproximadamente 44, colocando a Circle entre as empresas de fintech mais valiosas.

