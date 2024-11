Comentários de Fed Schmid e Musalem sobre as taxas de juro e a economia dos EUA 💵

O presidente da Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, e o presidente da Fed de St. Louis, Alberto Musalem, comentaram a política monetária dos EUA e as suas perspectivas futuras. No geral, os discursos de ambos os membros da Reserva Federal foram bastante cautelosos, a confiança da Reserva Federal numa nova queda da inflação provavelmente não se alterou, no entanto, as recentes leituras do CPI não apontam para uma postura de “ciclo agressivo de cortes nas taxas”, com um nível ainda mais elevado, tanto na linha de base como no núcleo. Fed Schmid Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A linha de base do custo das taxas de juro parece ser mais elevada do que se pensava há um ou dois anos.

Resta saber quanto mais a Fed irá reduzir as taxas e onde é que estas se poderão fixar.

Os cortes nas taxas da Fed até à data são um reconhecimento da confiança crescente de que a inflação está a caminho do objetivo de 2%.

Espero que o crescimento da produtividade possa ultrapassar os efeitos do abrandamento do crescimento da população e do aumento dos défices fiscais.

Não vou deixar que o entusiasmo com o aumento da produtividade se sobreponha aos dados ou ao empenho em atingir os objetivos da Fed.

Espero que a economia cresça mais perto da taxa de 2% no futuro. Museu da Reserva Federal É difícil retirar muitos sinais do mais recente relatório sobre o emprego; os números baixos foram ensombrados pela tempestade e por outros impactos.

A política monetária é restritiva, mas as condições financeiras em geral são favoráveis à atividade económica.

Estou atento aos riscos de aumento dos despedimentos, embora seja improvável uma deterioração desordenada do mercado de trabalho, dada a saúde das empresas.

O índice de preços no consumidor e o índice de preços das despesas de consumo pessoal permanecem elevados.

A pressão no sector dos serviços está a diminuir lentamente.

A política monetária está bem posicionada, a Fed pode avaliar judiciosa e pacientemente os dados que estão a chegar para decidir sobre novos cortes nas taxas.

Se a inflação continuar a descer, poderá ser necessário reduzir ainda mais as taxas.

A política monetária deverá manter-se adequadamente restritiva enquanto a inflação se mantiver acima dos 2%.

O mercado de trabalho mantém-se na faixa do pleno emprego.

Uma economia forte na via para um quarto trimestre sólido.

O crescimento tem uma base alargada e é impulsionado pelo consumo, pelo crescimento dos rendimentos, pela produtividade, por condições financeiras favoráveis e por efeitos de riqueza.

A recente produtividade elevada poderá revelar-se estruturalmente duradoura, mas tal continua a ser incerto.

O sector empresarial é geralmente saudável, embora as empresas mais pequenas e as do mercado de consumo discricionário estejam a registar um crescimento mais lento dos lucros.

Informações recentes sugerem que o risco de aumento da inflação aumentou, enquanto os riscos para o mercado de trabalho permanecem inalterados ou diminuíram.

O banco central dos EUA pode estar a percorrer o último quilómetro em direção à estabilidade dos preços, prevendo-se que a inflação convirja para o objetivo de 2% a médio prazo.  Fonte: xStation5

