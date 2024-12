📈DAX em novo máximo histórico

⚡Mercado acionista europeu aumenta os ganhos Os futuros do DAX alemão (DE40) continuam a sua rápida subida, que se mantém ininterrupta há 5 sessões consecutivas. A ultrapassagem dos máximos históricos, juntamente com um sentimento muito positivo no estrangeiro, onde os índices americanos também estão a ultrapassar os seus máximos históricos, tranquiliza os investidores, que acreditam que o final de 2024 nos mercados bolsistas pode ser otimista. Além disso, os dados macro dos serviços e da indústria da China ficaram acima das previsões, outro ponto “positivo” para as bolsas e os mercados emergentes. Outro “vencedor” da sessão no pregão alemão foi o conglomerado de armamento Rheinmetall (RHM.DE). A empresa vai criar uma fábrica de munições de artilharia, na Lituânia. As ações da empresa subiram hoje cerca de 2,5% e o investimento será de cerca de 180 milhões de euros; a produção de munições de 155 mm deverá começar no primeiro semestre de 2026

As ações da Hugo Boss (BOSS.DE) subiram mais de 7% hoje, após uma subida de notação da UBS, que emitiu uma recomendação de “compra” com um preço-alvo de 49 euros por ação, citando o aumento do consumo nos mercados da Europa, Médio Oriente e América do Norte; entre a exposição limitada da empresa ao mercado chinês. O principal relatório macroeconómico de hoje foi constituído pelos dados ISM dos EUA relativos ao sector dos serviços. A leitura dos EUA indicou um sentimento mais fraco do que o esperado nesta área-chave da economia, o que afetou diretamente os índices de Wall Street. Uma leitura mais baixa representa potencialmente uma maior probabilidade de cortes mais rápidos nas taxas de juro nos EUA, o que poderá apoiar as empresas locais a médio prazo. Curiosamente, no entanto, o sub-índice de preços (ou seja, o relatório correlacionado com os dados do IPC) indicou que as pressões sobre os preços na economia permanecem em níveis relativamente elevados. Os mercados esperam que o BCE reduza provavelmente as taxas ainda mais do que a Reserva Federal, apoiando potencialmente o mercado acionista europeu. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app DE40 (D1, H1) O DE40 ultrapassou os seus máximos históricos na segunda-feira, confirmando assim a tendência geral de subida que tem continuado ininterruptamente desde julho deste ano. No curto prazo, é a manutenção acima da zona de pico e da barreira psicológica dos 20.000 pontos que poderá definir se o índice continuará a sustentar a tendência de alta no médio prazo. Fonte: xStation5 Olhando para o intervalo horário (H1), vemos que o impulso ascendente em curso se assemelha ao de setembro de 2024; o preço está perto de testar o limite superior do canal ascendente, perto de 20050 pontos. Analisando o volume, podemos ver que os aumentos de hoje foram em grande parte devido à falta de atividade do lado da oferta, o que torna mais provável o cenário de novos aumentos no âmbito da chamada fase de descoberta de resistência, após a quebra do novo ATH. Fonte: xStation5

