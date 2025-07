DE40: As ações europeias recuperam das perdas registadas no início da sessão (16.07.2025)

Os mercados europeus têm estado bastante voláteis, com um pânico inicial impulsionado pelos fracos resultados do fabricante holandês de chips ASML, seguido de uma recuperação constante. A maioria dos principais índices está atualmente a negociar no verde (DAX: +0,37%, FTSE 100: +0,28%, FTSE MIB: +0,24%, IBX35: +0,58%, SMI: +0,4%), com exceção do CAC40 francês, que está a negociar sem alterações após a proposta de orçamento para 2026 com medidas de austeridade.

As telecomunicações e as instituições financeiras são os setores com melhor desempenho durante a sessão de hoje, contrabalançando a fraqueza geral das ações tecnológicas (com a principal exceção do gigante alemão SAP, atualmente a subir 1,1%). O setor da saúde e o da energia ampliam os ganhos.

Relativamente às notícias políticas, temos novos avanços na expansão fiscal alemã. A Alemanha chegou a acordo com a Comissão Europeia sobre um plano fiscal plurianual que permite um aumento do investimento até 2029, comprometendo-se a restringir as despesas após essa data. Utilizando a flexibilidade das regras orçamentais revistas da UE, a Alemanha aumentará as despesas em infra-estruturas, segurança e defesa a curto prazo, abrandando depois o crescimento das despesas. O plano estabelece um equilíbrio entre o investimento, as reformas estruturais e a consolidação orçamental, tendo em vista a sustentabilidade das finanças públicas e o crescimento económico, prevendo-se para breve a aprovação pelo Conselho de Ministros.

Volatilidade nos setores do Euro Stoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP

Desempenho de hoje das empresas cotadas no DAX. Fonte: xStation5

DE40 (H4)

Os futuros DAX recuperaram totalmente as suas perdas iniciais e estão atualmente a ser negociados 0,45% acima do fecho de ontem. Os compradores entraram logo abaixo da média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100, roxo escuro) depois que o preço atingiu o nível de retração Fibonacci de 78,6%. O contrato está agora se aproximando de uma resistência chave perto da EMA de 30 períodos (EMA30, roxo claro). Uma quebra acima da gama 24.330-24.380, recentemente testada, pode desencadear uma recuperação em direção a recordes de alta. Caso contrário, poderemos ver o preço se consolidar dentro da faixa atual definida por estas EMAs.

Fonte: xStation5

Notícias da empresa: