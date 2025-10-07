DE40: índices europeus continuam sob a pressão devido à turbulência política

Principais conclusões A sessão europeia está a ser marcada por algumas quedas, influenciado pela incerteza política em França e pelos dados macroeconómicos decepcionantes da Alemanha, o que leva a uma perspetiva cautelosa por parte dos investidores.

Os investidores aguardam ansiosamente as declarações dos banqueiros centrais da Europa e dos EUA para obterem orientações sobre a futura política monetária, após sinais contraditórios da Reserva Federal.

Encomendas de Fábrica da Alemanha abaixo das expectativas

Os sectores industrial e da saúde estão a arrastar para baixo o mercado europeu, enquanto a tecnologia e as marcas de luxo fornecem um apoio limitado, insuficiente para elevar os principais índices para território positivo.

LVMH regista uma subida de 2,6% devido às perspetivas positivas do Morgan Stanley

A sessão europeia está a ser marcada por correções nos índices. Os principais índices do Velho Continente abrem em terreno negativo, e o sentimento dos investidores mantém-se claramente cauteloso. Os investidores continuam a ser afectados pela incerteza política em França, onde as tensões prolongadas em torno da situação do governo e das reformas fiscais enfraquecem o apetite pelo risco. Além disso, os novos dados macroeconómicos da Alemanha não inspiram otimismo. Os contratos DE40 e FRA40 registaram uma descida de 0,4%. A sessão de hoje será marcada pela antecipação das declarações dos banqueiros centrais da Europa e dos Estados Unidos. Os investidores esperam orientações sobre a direção da política monetária nos próximos meses, especialmente após os recentes sinais contraditórios da Reserva Federal.

Fonte: Bloomberg Finance Lp O mercado europeu em geral está hoje a ser pressionado, principalmente pelas empresas industriais e pelo sector da saúde. Há um ligeiro apoio de empresas de tecnologia e marcas de luxo, mas, de momento, não é suficiente para puxar os principais índices para o positivo. Dados Macroeconómicos: Os dados mais importantes do Velho Continente de hoje dizem respeito às encomendas às fábricas da Alemanha para agosto. A leitura acabou por ser uma clara desilusão. Encomendas de Fábrica M/M: -0,8% (Esperado 1,1%, Anteriormente -2,9%)

Encomendas de Fábrica Y/Y: 1,5% (Anteriormente -3,5%) Estes dados confirmam que o sector industrial ainda não recuperou todo o seu dinamismo após o abrandamento do ano passado. O declínio nas novas encomendas sugere uma atividade limitada tanto no mercado interno como nas exportações. No entanto, um sinal positivo é o facto de a leitura ter sido visivelmente melhor do que a do mês passado.

DE40 (D1) Fonte: xStation5 De um ponto de vista técnico, o índice fez outra tentativa mal sucedida de quebrar acima da zona de resistência, em seguida, caiu novamente, marcando o terceiro dia consecutivo de quedas hoje. O cenário base é uma descida para cerca de 24.100 pontos, que marca o suporte técnico mais próximo.

Notícias: LVMH (MC.FR) - A Morgan Stanley destacou a força das empresas de luxo na sua conferência. A avaliação da empresa subiu 2,6%. Novo Nordisk (NOVOB.DK) - O gigante farmacêutico dinamarquês está a perder 1,7% hoje, no meio de um sentimento negativo generalizado em relação às empresas médicas. RedCare Pharmacy (RDC.DE) - Na sequência de resultados recentes, a empresa recebeu uma recomendação positiva de um banco de investimento, resultando num aumento de 1,5% no preço de hoje. B&M (BME.UK) - O retalhista britânico alerta para um declínio nas vendas relacionado com as fracas condições de consumo. A empresa abriu em baixa de 20%, mas reduziu as perdas para 8% durante a sessão. Esta é mais uma importante empresa britânica a expressar preocupações semelhantes nos últimos meses.

