As criptomoedas estão a tentar estabilizar após um período muito fraco durante o qual a BTC caiu mais de 30% em relação aos seus máximos históricos. Os ETFs de cripto dos EUA continuam a ser a principal ferramenta de monitoramento do mercado. Nas últimas quatro semanas, os ETFs com exposição a BTC registaram um recorde de US $ 4.35 mil milhões em saídas. Só o IBIT da BlackRock registou mais de US $ 1,2 mil milhões em saídas líquidas na semana passada, enquanto o volume total de negociação de todos os fundos ultrapassou US $ 40 mil milhões. Um dos principais motores dos activos de risco hoje é o aumento acentuado das expectativas de um corte nas taxas em dezembro - o mercado atribui agora uma probabilidade de 70%, em comparação com cerca de 20% há apenas uma semana. CryptoQuant Por enquanto, enquanto os mercados acionistas continuarem a recuperar das recentes quedas, as criptomoedas podem seguir um caminho semelhante. Bitcoin Magazine Pro A perda média atualmente sofrida pelos investidores a curto prazo é de quase 30%, um nível historicamente associado à entrada da Bitcoin num mercado em baixa ou a formações de fundo durante correcções profundas. Gráfico da Bitcoin e Ethereum Olhando para trás, na altura do sell-off de abril, as quedas no preço da BTC também foram cerca de 30%, semelhante ao que assistimos neste momento. Neste momento, vemos que a BTC enfrenta uma forte realização de lucros por parte dos maiores e mais antigos detentores, enquanto os fluxos de entrada de investidores de retalho permanecem limitados. Muitos pequenos investidores perderam capital durante o crash de 10 de outubro, quando centenas de altcoins caíram mais de 50% em poucas horas. xstation Ethereum ainda tem um longo caminho a percorrer antes de recuperar a zona dos US $ 3.000. Tanto o RSI quanto o MACD apontam para um sentimento extremamente fraco neste momento. Observando o cruzamento da EMA50 abaixo da EMA200 (“death cross”), vemos que esse padrão marcou duas vezes o fundo no preço. xstation Uma nova queda abaixo de US $ 80.000, de acordo com a análise CryptoQuant, pode aumentar a probabilidade de um mercado em baixa e trazer pressão de longo prazo sobre os detentores de curto prazo do Bitcoin, que sofreram um impacto significativo nas últimas semanas. CryptoQuant CryptoQuant

