DE40: Índices europeus sob pressão

Os mercados europeus estão a registar quedas acentuadas, à medida que aumenta a ansiedade dos investidores perante a aproximação do prazo de negociação dos direitos aduaneiros. A promessa de Donald Trump de enviar cartas avisando que os parceiros comerciais “terão de pagar para fazer negócios nos EUA” reacendeu os receios em sectores-chave (automóvel, mineração, aço e alumínio). A maioria dos índices bluechip negoceia a meio da sessão no vermelho (DAX: -0,7%; CAC40: -1%; FTSE 100: -0,2%; FTSE MIB: -0,9%; IBX35: -1,75%; SMI: -0,6%). No Euro Stoxx 600, o sector das tecnologias da informação é o que mais se ressente, com pesos pesados como a ASML Holding (-2,6%), a SAP (-1%) e a STMicroelectronics (-1,3%) a puxarem o índice para baixo. O sector farmacêutico é o único sector no verde, graças em grande parte a um forte desempenho da Novo Nordisk (+1,3%). Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Volatilidade nos sectores do Euro Stoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP DE40 (H1) Os futuros do DAX caíram abaixo do nível de retração de Fibonacci nos 23,6% (H1) no início da sessão europeia e têm-se mantido abaixo desde então. Com a escalada das tensões comerciais antes do prazo das negociações de 9 de julho, parece improvável uma forte recuperação. Os principais níveis a serem acompanhados são 23.900 como resistência e 23.775 como suporte. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: A Air France-KLM (AF.FR) iniciou o processo para aumentar a sua participação na companhia aérea escandinava SAS para um controlo de 60,5%, adquirindo ações da Castlelake e Lind Invest. Esta operação tem por objetivo aprofundar a consolidação das companhias aéreas europeias e reforçar a concorrência com a Lufthansa e a IAG. O Governo dinamarquês manterá uma participação de 26,4%. A SAS, que saiu da reestruturação ao abrigo do Capítulo 11, melhorou o seu desempenho e está a expandir a sua frota. A Air France-KLM investiu inicialmente em 2023 com uma opção de controlo maioritário.

