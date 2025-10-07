Decisão da RBNZ sobre as taxas: mercado antecipa flexibilização mais profunda devido à queda do PIB

Principais conclusões Aumento do risco de 50 pontos base: A contração significativa do PIB aumenta a probabilidade de um corte de 50 pontos base na taxa do RBNZ , embora 25 pontos base ainda seja o consenso oficial.

A contração significativa do PIB aumenta a probabilidade de um , embora ainda seja o consenso oficial. Perspectiva dovish: Espere uma declaração fortemente dovish para sinalizar que as taxas estão a caminhar para abaixo de 2,5% no próximo ano.

Espere uma para sinalizar que as taxas estão a caminhar para no próximo ano. NZD sob pressão: O kiwi está vulnerável a novas quedas em relação ao USD, especialmente com um corte surpreendente ou uma orientação dovish.

O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) deve anunciar a sua decisão sobre a taxa oficial de juros (OCR) amanhã às 02:00 (BST). Antes do anúncio, as expectativas do mercado estão fortemente inclinadas para uma maior flexibilização da política monetária. Embora a maioria dos analistas preveja um corte de 25 pontos base (bps) na taxa, aumentam as hipóteses de uma medida mais decisiva de 50 bps, impulsionada por números significativamente decepcionantes do PIB e pela fraqueza do mercado de trabalho. Vale a pena notar que o RBNZ já implementou cortes de 50 pb várias vezes (duas vezes em 2024 e uma vez no início deste ano). A redução anterior, em agosto, foi de 25 pb, sugerindo que o banco central pode favorecer uma medida semelhante desta vez. Expectativas antes da decisão O consenso do mercado prevê um corte de 25 pb na OCR, levando-a a 2,75% , em linha com as orientações anteriores do RBNZ e as suas próprias projeções do modelo de agosto.

na OCR, levando-a a , em linha com as orientações anteriores do RBNZ e as suas próprias projeções do modelo de agosto. Simultaneamente, o risco de um corte mais profundo de 50 pb para 2,5% aumentou claramente , refletido tanto nos comentários de alguns economistas como nos preços de mercado, onde a probabilidade de tal medida é avaliada em aproximadamente 50% .

, refletido tanto nos comentários de alguns economistas como nos preços de mercado, onde a probabilidade de tal medida é avaliada em aproximadamente . Os últimos dados decepcionantes, incluindo uma contração de 0,9% no PIB em relação ao trimestre anterior (três vezes mais fraca do que a previsão do próprio banco central) e uma deterioração do mercado de trabalho, estão a aumentar a pressão para uma ação mais ousada. Como a maioria dos dados importantes da Nova Zelândia é publicada trimestralmente, o banco central deve confiar fortemente nas suas previsões internas.

em relação ao trimestre anterior (três vezes mais fraca do que a previsão do próprio banco central) e uma deterioração do mercado de trabalho, estão a aumentar a pressão para uma ação mais ousada. Como a maioria dos dados importantes da Nova Zelândia é publicada trimestralmente, o banco central deve confiar fortemente nas suas previsões internas. As mudanças de pessoal dentro do RBNZ — a saída do membro mais hawkish do Comité de Política Monetária (MPC) e a adição de um novo membro, potencialmente mais dovish — também podem favorecer uma maior flexibilização. A presidência do banco central também deve mudar em dezembro. A probabilidade implícita no mercado sugere até 50% de chance de um corte de 50 pontos base. Fonte: Bloomberg Finance LP O consenso aponta para um corte de 25 pontos base, mas um número significativo de economistas defende uma redução de 50 pontos base. Fonte: Bloomberg Finance LP Contexto macroeconómico O mercado de trabalho continua a ser uma fonte de risco : os indicadores mensais de emprego estão a ser constantemente revistos em baixa e o desemprego subiu para 5,2% , com previsões que sugerem valores tão elevados quanto 5,5% até 2026.

: os indicadores mensais de emprego estão a ser constantemente revistos em baixa e o desemprego subiu para , com previsões que sugerem valores tão elevados quanto 5,5% até 2026. As horas trabalhadas e os salários semanais continuam mais baixos do que em 2023 e 2024, indicando uma desaceleração bastante profunda na atividade económica.

Embora se espere que a inflação tenha acelerado no terceiro trimestre, projeta-se que ela volte a cair para mais perto da meta de 2% do RBNZ em 2026. O mercado de trabalho representa um risco crescente, embora estejamos a observar simultaneamente uma recuperação da inflação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Perspetivas futuras Espera-se que a decisão e a comunicação subsequente sejam moderadas : mesmo que o banco opte por um corte menor, a mensagem deve ser clara de que ainda há espaço para novas reduções (incluindo na próxima reunião em novembro). As indicações sugerem que as taxas de juro podem cair abaixo de 2,5% no próximo ano .

: mesmo que o banco opte por um corte menor, a mensagem deve ser clara de que ainda há espaço para novas reduções (incluindo na próxima reunião em novembro). As indicações sugerem que as taxas de juro podem cair . Uma política de descida rápida abaixo do nível «neutro» das taxas (2,9%) pode ser necessária para estimular a atividade económica antes do crucial período de Natal e verão na Nova Zelândia. O que esperar do kiwi (NZD) O dólar neozelandês (NZD) está amplamente enfraquecido. Em relação ao dólar americano (USD), apenas o dólar canadiano valorizou menos este ano do que o NZD. O par NZD/USD está atualmente a testar a retração de Fibonacci de 50,0 da última grande onda ascendente. Todos os sinais indicam que devem ocorrer quedas contínuas no caso de um corte maior surpresa ou de uma declaração dovish. No entanto, se as mínimas de 29 de setembro não forem ultrapassadas em breve, a sequência de tendência de queda existente pode ser comprometida. O spread de rendimento de dois anos sugere que o par deve cair no curto prazo. Fonte: xStation5 Fonte: Bloomberg Finance LP

