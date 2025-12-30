DAX atinge máximos de 2.5 meses 📈 Rheinmetall sobe com novas tensões Rússia–Ucrânia

O mercado alemão está a registar uma forte sessão de negociação hoje, com as ações listadas em Frankfurt a subirem de forma generalizada. O sentimento geral em toda a Europa continua positivo, com ganhos também observados no FTSE de Londres e no CAC 40 de Paris. Nas últimas semanas, os ativos europeus foram apoiados pelas esperanças de um eventual fim da guerra na Ucrânia. No entanto, os relatórios de ontem sugerem que a perspetiva de um acordo de paz pode estar novamente a afastar-se. A Rússia acusou a Ucrânia de realizar um ataque com drones a uma das residências de Vladimir Putin perto do Lago Valdai, no mesmo dia em que o presidente Volodymyr Zelensky visitava Mar-a-Lago com uma delegação. Moscovo anunciou uma possível retaliação e sinalizou um endurecimento da sua postura nas negociações. Gráfico DE40 (intervalo de tempo D1) Os futuros do DAX estão a ser negociados nos seus níveis mais elevados desde 13 de outubro, ultrapassando os 24.600 pontos. O índice recuperou cerca de 10% desde a sua baixa em meados de novembro, embora o volume de negociação no contrato de futuros tenha diminuído significativamente nos últimos dias de 2025. Fonte: xStation5 Na bolsa de valores alemã, os maiores ganhos de hoje incluem Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz e o setor bancário, notadamente Commerzbank e Deutsche Bank. Enquanto isso, Siemens e Deutsche Borse estão sob pressão. As ações da operadora da bolsa de Frankfurt continuam a lutar para sustentar uma recuperação significativa após suas recentes quedas acentuadas. Fonte: Bloomberg Finance L.P. As ações do setor de defesa estão novamente em alta? O setor de defesa está apresentando um desempenho particularmente forte hoje, à medida que os investidores colocam um preço a um cenário em que um acordo de paz na Ucrânia é adiado por mais alguns meses. O suposto ataque com drones ucranianos à residência de Putin foi condenado pela China e pela Índia, enquanto Donald Trump afirmou que as informações que recebeu inicialmente do líder russo o deixaram furioso, embora ainda não haja confirmação de que o ataque realmente ocorreu. Comentando a situação ontem, Trump disse que tinha suspenso as entregas de mísseis Tomahawk à Ucrânia , sinalizando potencialmente à Rússia uma disposição para apoiar uma escalada, caso Moscovo se revele a parte que está a minar as negociações ao induzir em erro a administração dos EUA. A Ucrânia negou que tenha ocorrido qualquer ataque à residência de Putin .

A Rússia anunciou que iria reforçar a sua posição negocial, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, a afirmar que Moscovo detém atualmente a iniciativa estratégica no campo de batalha. Ele argumentou que a Ucrânia deveria concordar em ceder Donbas, as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, bem como a Crimeia, à Rússia. Lavrov também reiterou a preferência de Moscovo por garantias de segurança alinhadas com o ultimato apresentado ao «Ocidente» em 2021, que ele afirma nunca ter sido adequadamente abordado.

Isto sugere que o conceito de «garantias de segurança dos EUA», que, de acordo com as declarações do primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, poderia envolver um aumento da presença militar perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia, continua a ser inaceitável para o Kremlin nesta fase. Nestas condições, a Ucrânia acabaria efetivamente numa «zona cinzenta» após o conflito. Esta divergência fundamental, combinada com o futuro por resolver de partes do Donbass, onde a Ucrânia construiu extensas fortificações defensivas que a Rússia procura incorporar no seu território, parece atualmente estar a afastar ainda mais a perspetiva de paz. Preço das ações da Rheinmetall, RHM.DE (prazo D1) As ações da gigante alemã da defesa estão a tentar recuperar níveis acima da média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha), subindo mais de 2% hoje. Os compradores pretendem reverter a tendência de queda de curto prazo, enquanto o indicador RSI permanece próximo do neutro. De acordo com a Goldman Sachs, o índice geral do setor de defesa europeu subiu mais de 70% este ano, enquanto as ações da Rheinmetall valorizaram aproximadamente 150%. Fonte: xStation5

