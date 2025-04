Desafio do Refinanciamento da Dívida dos EUA até ao Final do Mandato de Trump

Até janeiro de 2029, data prevista para o término do mandato de Donald Trump, os Estados Unidos terão de refinanciar aproximadamente 9,2 biliões de dólares (trillion, em terminologia anglo-saxónica) da sua dívida pública. Este valor representa cerca de 25% do total da dívida federal, atualmente situada nos 36,2 biliões de dólares. Trata-se de um desafio de enorme escala, sobretudo tendo em conta que grande parte desta dívida foi originalmente emitida com taxas de juro médias na ordem dos 2,5%, enquanto o atual contexto de política monetária aponta para taxas superiores a 5%. Este desfasamento implica um aumento substancial do custo de financiamento, com repercussões significativas no orçamento federal, nomeadamente ao nível do peso dos encargos com juros.

Contrariamente a algumas narrativas recentes, as yields da dívida americana têm registado uma trajetória descendente. Desde o início do ano, as taxas de rendibilidade caíram mais de 4%, refletindo a reação dos mercados financeiros ao impacto das tarifas impostas e à decisão da China de reduzir a sua exposição à dívida norte-americana. Esta evolução traduz a perceção do mercado de que a Reserva Federal (Fed) poderá iniciar um ciclo de afrouxamento monetário mais cedo do que o inicialmente previsto. Atualmente, os investidores antecipam um primeiro corte nas taxas de juro já em junho, antecipando as projeções da Fed que apontavam para setembro como o momento mais provável para tal decisão.

A questão central é se os Estados Unidos conseguirão refinanciar esta dívida massiva a um custo razoável. A resposta é potencialmente afirmativa, desde que se verifiquem determinadas condições no plano macroeconómico e de política monetária. Uma das estratégias de Trump tem passado precisamente por exercer pressão sobre a Fed para acelerar a descida das taxas de juro, com o objetivo de reduzir os encargos associados ao refinanciamento da dívida.

Para além da pressão política, existem fundamentos macroeconómicos que sustentam um cenário de flexibilização monetária. A inflação tem vindo a desacelerar — salvo o impacto incerto de novas tarifas — e os indicadores de atividade económica revelam sinais de abrandamento. Paralelamente, os mercados de capitais têm sido penalizados por sucessivas revisões em baixa das projeções de lucros das empresas cotadas, o que reforça a necessidade de uma mudança de orientação na política monetária.

Contudo, a Reserva Federal encontra-se num ponto de equilíbrio delicado. Se, por um lado, o abrandamento económico e o arrefecimento da inflação justificariam cortes nas taxas, por outro, persistem riscos associados à instabilidade comercial e à possibilidade de renascimento de pressões inflacionistas. Esta ambiguidade tem condicionado a atuação da Fed, que se vê obrigada a conciliar estabilidade de preços com crescimento económico sustentável.