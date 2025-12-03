Destaques da manhã (03.12.2025)

A sessão de Wall Street desta terça-feira terminou com uma ligeira recuperação, com os futuros a prolongarem os ganhos (US2000, US100, US500, US30: ~+0,2%; EU50: ~+0,05%).

O alívio no mercado está parcialmente associado aos dados sobre o retalho dos EUA. A Federação Nacional de Retalho registou uma afluência recorde à Black Friday - 202,9 milhões de compradores ao longo de cinco dias. O resultado superou as previsões, indicando um forte empenhamento dos consumidores e uma procura resistente, apesar de um mercado de trabalho apertado.

Donald Trump referiu-se ao principal conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett, como um “potencial presidente da Fed”. O presidente dos EUA disse anteriormente que iria anunciar o sucessor de Powell no início de 2026. Hassett continua a ser o aliado mais próximo de Trump entre os candidatos especulados e, combinado com a pressão da Casa Branca para a flexibilização monetária, isso está a pesar sobre o dólar no início da sessão.

O sentimento na Ásia-Pacífico permanece cauteloso antes dos principais dados do trabalho e da inflação dos EUA. As perdas são lideradas pelas ações chinesas (CHN.cash: -1,2%; HK.cash: -0,9%), onde o sentimento é influenciado pelo abrandamento do crescimento dos serviços, pela pressão sobre Pequim para apoiar o sector imobiliário e pelos problemas de crédito do grande promotor Vanke. O JP225 recupera 0,5% após as recentes quedas, enquanto o AU200.cash desce 0,1% após um PIB mais fraco do que o esperado.

O PMI dos serviços da China excedeu as expectativas (52,1 vs 52 esperado, 52,6 anterior), indicando um crescimento estável mas ligeiramente mais lento do sector. As encomendas de exportação melhoraram devido a um melhor sentimento global e a procura interna permanece estável. No entanto, o emprego continua a cair e os preços dos factores de produção aumentaram durante nove meses consecutivos, comprimindo as margens já reduzidas.

O PIB do terceiro trimestre da Austrália aumentou menos do que o esperado (0,4% t/t contra 0,7% esperado e anterior). A leitura foi prejudicada pelo aumento das exportações e pela redução das existências, embora o PIB continue a ser apoiado por um consumo e investimento privados sólidos. Os dados também confirmaram as amplas pressões sobre os preços, apoiando o AUD através de expectativas mais hawkish do RBA e da melhoria dos termos de troca.

O dólar está caindo pela quarta sessão consecutiva, impulsionado pelos comentários de Trump sobre Hassett e pela crescente convicção do mercado sobre um corte do Fed em dezembro (USDIDX: -0.15%). A libra esterlina lidera os ganhos (GBPUSD, GBPCAD: + 0.23%), com as moedas antípodas também fortes (AUDUSD, NZDUSD: + 0.24%). EURUSD sobe 0,17% para 1,164.

A prata desce 0,8%, regressando aos 58 USD/onça, após sete dias consecutivos de ganhos. O ouro é negociado estável perto de USD 4.210/oz.

O Brent e o WTI recuperam 0,3% após a queda de ontem. O NATGAS recupera 1,9%.

A Bitcoin valoriza pela segunda sessão (+1,3% para 93.100 USD), e o Ethereum sobe 1,4% para 3.064 USD.

