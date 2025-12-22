Wall Street fecha em alta com Russell 2000 a liderar; ouro renova máximos Wall Street está a caminhar para o encerramento da sessão desta segunda-feira em território positivo, ampliando os ganhos do final da semana passada. O índice de pequena capitalização Russell 2000 lidera o avanço (US2000: +1,4%), enquanto o S&P 500 ganha cerca de 0,6% e tanto o Nasdaq quanto o DJIA somam aproximadamente 0,5%.



A Nvidia planeia iniciar as entregas de GPU's H200 para a China em fevereiro de 2026, antes do Ano Novo Lunar, utilizando os inventários existentes. A notícia se encaixa na flexibilização contínua das restrições de exportação dos EUA e foi recebida positivamente pelos investidores (NVDA.US: +1,3%).



As tensões entre os EUA e a Venezuela estão a aumentar rapidamente depois de a Guarda Costeira dos EUA ter apreendido petroleiros venezuelanos, acusado Caracas de evadir sanções e financiar crimes relacionados com drogas, e a Venezuela ter respondido anunciando planos para apresentar uma queixa à ONU. O conflito está a intensificar-se a par de uma maior presença militar dos EUA nas Caraíbas.



De acordo com o funcionário da Fed Stephen Miran, os dados recentes sobre a inflação nos EUA, particularmente no setor de habitação, continham anomalias relacionadas com a paralisação. Ele acrescentou que não vê sinais de recessão, embora os riscos possam aumentar se a Fed não continuar a reduzir as taxas de juro.



Entretanto, Isabelle Schnabel, do BCE, afirmou que não se devem esperar aumentos das taxas de juro na zona euro num futuro próximo.



Os mercados europeus fecharam em baixa. Os futuros do CAC40 francês (FRA40: -0,36%) tiveram desempenho inferior em meio ao risco político em torno do orçamento. Perdas também foram observadas no ITA40 (-0,3%), SPA35 (-0,2%), UK100 (-0,1%) e NED25 (-0,1%).



O DE40 da Alemanha subiu 0,05%, enquanto o W20 da Polónia ampliou os ganhos em mais 0,6%. A euforia continua nos metais preciosos, apoiada pelas expectativas dovish da Fed para 2026 e pelo conflito crescente entre os EUA e a Venezuela. O ouro salta 2,2%, para um novo recorde de 4.435 dólares por onça, enquanto a prata também atinge uma nova alta, subindo 2%, para 68,50 dólares por onça. Nos mercados cambiais, o índice do dólar registra sua maior retração em mais de uma semana (USDIDX: -0,4%).



As moedas antípodas lideram os ganhos do G10 (AUDUSD, NZDUSD: cerca de +0,8%), enquanto a libra esterlina se fortalece após dados do PIB em linha com as expectativas (GBPUSD: +0,6%). O EURUSD recupera as perdas da semana passada, subindo 0,3% para 1,175.



O conflito entre a Venezuela e os EUA está a impulsionar os preços do petróleo Brent e WTI (cerca de +2,3%). Entretanto, o NATGAS cai cerca de 4,7% devido às previsões de tempo mais quente até 6 de janeiro e à produção recorde dos EUA de 109,9 mil milhões de pés cúbicos por dia.



O Bitcoin ganha 1,1%, para 89.500 USD, enquanto o Ethereum sobe 1,15%, para 3.035 USD.

