Destaques da manhã (04.09.2025)

De acordo com relatos, os reguladores chineses estão a considerar novas medidas para reduzir a especulação no mercado, incluindo a flexibilização das restrições à venda a descoberto e a introdução de novas opções de negociação.

Após esta notícia, os índices chineses recuaram e estão atualmente em queda entre 1,20% e 1,60%.

A Goldman espera que os empregos não agrícolas em agosto aumentem em +60 mil, abaixo das expectativas, com risco de queda devido a distorções sazonais.

O banco também prevê que a taxa de desemprego aumente para 4,3%, enquanto os salários devem crescer +0,3% m/m devido a efeitos de calendário. Os dados apoiam um corte nas taxas do Fed em setembro.

Trump expressou confiança de que um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia será alcançado, alegando que as negociações com Putin e Zelensky estão em andamento.

A Tesla anunciou que o seu serviço de partilha de boleias Robotaxi está agora disponível para clientes comuns, depois de anteriormente estar limitado a investidores e influenciadores.

O consumo das famílias na Austrália aumentou 5,1% a/a em julho, o ritmo mais rápido desde o final de 2023. Isto confirma os fortes dados de consumo do segundo trimestre divulgados no início desta semana. A solidez dos dados reduz a probabilidade de um corte nas taxas do RBA em 29-30 de setembro.

O principal negociador comercial do Japão, Akazawa, disse que visitará os EUA após resolver questões administrativas. Ele continuará a pressionar por ajustes tarifários para refletir os termos acordados.

O Morgan Stanley afirmou que a recente decisão antitrust não prejudica o domínio do Google.

O mercado de criptomoedas especula que a MicroStrategy (MSTR) poderá ser incluída no índice S&P 500 nesta sexta-feira. Com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 98 mil milhões e participações de 636.505 BTC, a empresa atende a todos os critérios.

