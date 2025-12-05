Índices europeus estão a subir de forma moderada depois de dados positivos na ZE

A sessão europeia no final da semana está a decorrer num sentimento positivo. A maioria dos índices do velho continente está a registar ganhos moderados. A liderar hoje está o DAX alemão, com os contratos DE40 a subirem mais de 0,6%. Outros índices da Europa Ocidental estão a limitar os ganhos a cerca de 0,4%. Uma série de dados macroeconómicos positivos permite aos investidores europeus descontar uma trajetória de crescimento mais favorável para a comunidade. Dados macroeconómicos: Hoje, foi publicado o valor do PIB da zona euro. A taxa de crescimento anual manteve-se estável em 1,4%. O crescimento trimestral acelerou para 0,3%, em comparação com as expectativas de 0,2%.

As encomendas para as fábricas alemãs estão a aumentar significativamente, em 1,5%, em comparação com os 0,3% esperados. O aumento também é visível numa base anual.

Na França, o défice comercial está a diminuir e a produção industrial aumentou 0,2% contra a contração esperada de 0,2%.

No final da sessão europeia, os investidores tomarão conhecimento dos dados de inflação do PCE dos EUA. Esta é uma das medidas mais importantes para a FED, e quaisquer surpresas podem afetar seriamente o caminho previsto para a flexibilização da política pelo FOMC. DE40 (D1) Fonte: xStation5 O preço no gráfico continua a sua tendência ascendente, com os compradores a conseguirem superar outra zona de resistência, FIBO 50, e a dirigirem-se para FIBO 38,2, onde também se encontra uma linha de tendência descendente. Superar o próximo nível pode abrir caminho para testar os máximos recentes. No entanto, a perda de iniciativa por parte dos compradores nos níveis atuais pode desencadear uma correção em torno de FIBO 78,6. Os investidores devem acompanhar de perto as médias EMA50 e EMA100 e o indicador RSI em alta. Notícias das empresas: Alstom (ALO.FR) - A empresa ferroviária francesa recebeu uma recomendação positiva de um banco de investimento. O preço das ações está a subir mais de 2%.

- A empresa ferroviária francesa recebeu uma recomendação positiva de um banco de investimento. O preço das ações está a subir mais de 2%. Renk (R3NK.DE) - O fabricante alemão de sistemas de transmissão, focado em veículos militares, recebeu uma recomendação positiva de um banco de investimento. A empresa ganha mais de 3%.

- O fabricante alemão de sistemas de transmissão, focado em veículos militares, recebeu uma recomendação positiva de um banco de investimento. A empresa ganha mais de 3%. Hensoldt (HAG.DE) - A empresa de defesa alemã está a perder mais de 2%, com investidores e analistas preocupados com os indicadores de avaliação da empresa.

- A empresa de defesa alemã está a perder mais de 2%, com investidores e analistas preocupados com os indicadores de avaliação da empresa. UCB (UCB.DE) - A empresa de biotecnologia publica previsões de crescimento do EBITDA de mais de 30%, com o preço das ações a valorizar mais de 5%.

- A empresa de biotecnologia publica previsões de crescimento do EBITDA de mais de 30%, com o preço das ações a valorizar mais de 5%. Swiss Re (SREN.CH) - A seguradora suíça está a perder mais de 4% após publicar previsões decepcionantes para o próximo ano

