Destaques da manhã (04.12.2025)

Ontem voltaram a surgir novas evidências de arrefecimento no mercado de trabalho dos E.U.A., reflectidas tanto nos dados do relatório do ADP como no sub-índice de emprego do ISM de serviços. Face aos dados mais recentes, os investidores acreditam cada vez mais que a Reserva Federal deverá reduzir as taxas de juro na próxima reunião.

O valor dos salários de novembro surpreendeu negativamente, marcando a contração mensal mais acentuada desde o início de 2023 e reforçando as preocupações de que o mercado de trabalho está a perder dinamismo. O índice de serviços ISM mostrou uma ligeira recuperação da atividade, mas o subíndice de preços pagos caiu para um mínimo de sete meses, sugerindo que as pressões inflacionistas continuam a diminuir. Os mercados voltarão a sua atenção hoje para os pedidos de subsídio de desemprego dos E.U.A., previstos para as 13:30 GMT, que poderão acrescentar mais clareza à dinâmica do mercado de trabalho.

Embora vários nomes de megacap tenham tido um desempenho inferior, a amplitude geral do mercado melhorou significativamente, com mais de 350 constituintes do S&P 500 terminando a sessão em alta. O S&P 500 fechou em 6.850, seu sétimo avanço nas últimas oito sessões. Os futuros dos principais índices dos E.U.A. estão a ser negociados essencialmente estáveis esta manhã. No FX, o EURUSD caiu cerca de 0.15 por cento, enquanto o Bitcoin permanece perto do nível 93,000.

No espaço dos semicondutores, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, expressou ceticismo de que a China aceitaria os chips H200 da empresa, mesmo que os EUA relaxassem os actuais controlos de exportação, sublinhando os persistentes ventos geopolíticos que pesam sobre o sector. As acções da Microsoft caíram brevemente devido a relatos de uma procura mais fraca de produtos de IA selecionados, embora as acções tenham recuperado depois de a administração ter reafirmado que os objectivos mais amplos de receitas de IA permanecem intactos.

Os mercados asiáticos estão também a recuperar. O Japão teve um desempenho muito superior, com o Topix e o Nikkei 225 a ganharem mais de 1,5 por cento, uma vez que os investidores avaliaram uma maior probabilidade de um corte nas taxas da Fed na próxima semana. A procura de obrigações do Tesouro japonês de longo prazo foi particularmente forte. Um leilão de JGB a 30 anos registou o maior rácio oferta/cobertura desde 2019, prolongando o tom positivo após uma bem recebida venda a 10 anos no início desta semana.

A força da procura de JGB ajudou a atenuar a ansiedade do mercado criada pelas actuais preocupações fiscais e pela especulação de que o Banco do Japão poderia aumentar as taxas na sua reunião de política de 19 de dezembro.

Em toda a região, o índice de ações da Ásia-Pacífico do MSCI avançou 0,5 por cento. A Coreia do Sul e Taiwan, no entanto, caíram modestamente, encerrando uma série de ganhos de dois dias. Enquanto isso, o índice do dólar se estabilizou após sua queda acentuada na quarta-feira, enquanto os rendimentos do Tesouro dos EUA continuam a cair.

Os futuros do gás natural estão a ser negociados nos seus níveis mais altos desde dezembro de 2022. O Brent está a ser negociado em torno dos US $ 63 por barril, enquanto o ouro caiu mais de 0,3%. A realização de lucros também está pesando sobre o cobre, que está caindo de sua alta recorde de US $ 11.530 para US $ 11.450 por tonelada.

A AP informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai reunir-se com o principal negociador ucraniano na quinta-feira, em Miami, na Flórida, para mais conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia,

