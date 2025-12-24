Abertura de Wall Street: Período de férias retiram liquidez aos mercados

Principais conclusões O CEO da Apple adquire ações da Nike

EUA impõem sanções a funcionários da UE

Donald Trump comenta suas escolhas para presidente do FED

Intel enfrenta desafios com a Nvidia

Outra investigação sobre a Tesla

A sessão americana inicia as negociações com volatilidade limitada após a época de festas de fim de ano. Observa-se uma queda significativa no Russel2000, com o US2000 a cair 0,2%. As negociações em Wall Street serão encurtadas hoje para as 13h, hora local. Apesar da época de festas, houve vários desenvolvimentos políticos significativos relacionados com o mercado: Um dos conselheiros do Secretário do Tesouro dos EUA, Joe Lavorgna, afirmou numa entrevista que «o FED deve baixar as taxas de juro, mesmo que a economia esteja a crescer». Esta narrativa foi confirmada pelo próprio presidente, que escreveu nas suas redes sociais que «deseja que o presidente do FED baixe as taxas de juro» e que «ninguém que não queira fazer isso se tornará presidente do FED».

Os EUA tomaram uma medida sem precedentes ao impor sanções de visto a cinco funcionários europeus envolvidos na elaboração de legislação que regula o mercado de serviços digitais. Esta é uma resposta a uma série de multas impostas nos últimos trimestres a empresas americanas por práticas monopolistas, comportamento anticonsumidor e processamento ilegal de dados de utilizadores. O lado americano, apesar das explicações exaustivas da Comissão Europeia, mantém que as multas são de natureza política e apresentam sinais de censura.

Ao mesmo tempo, a administração dos EUA anuncia outro adiamento das tarifas sobre chips e semicondutores chineses até julho de 2027. Dados macroeconómicos: O Departamento do Trabalho publicou dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego, que se revelaram melhores do que o esperado numa base semanal, com uma diminuição para 214 000. No entanto, podem surgir preocupações devido a um aumento significativo dos pedidos repetidos (1,92 milhões). US100 (D1) Fonte: xStation5 Os compradores conseguiram defender o nível FIBO 50, onde a zona de suporte foi ainda mais reforçada pela média EMA100. Atualmente, o preço está em outra zona de resistência, na altura dos picos locais. O momentum das médias EMA indica uma continuação da tendência ascendente, e o MACD também sinaliza crescimento, uma vez que a média se moveu acima da linha de sinal. Ao mesmo tempo, o RSI(14) está a começar a atingir níveis elevados, e outra tentativa falhada de atingir o último máximo pode sinalizar fraqueza entre os compradores. Atualmente, a meta da procura é testar o último ATH, enquanto a oferta deve quebrar o preço do canal de tendência ascendente e baixar o preço para o nível FIBO 38,2, o que abrirá caminho para uma correção adicional. Notícias da empresa: Nike (NKE.US) - A empresa de vestuário subiu mais de 2% após revelar que o CEO da Apple comprou ações no valor de US$ 2,95 milhões.

Dynavax (DVAX.US) - A empresa de pesquisa e produção de vacinas foi adquirida pela francesa Sanofi. A empresa foi comprada a um preço de US$ 15,5 por ação, o que representa um prémio significativo sobre a avaliação de mercado.

UiPath (PATH.US) - As ações da empresa subiram mais de 8% após a sua inclusão no índice S&P500.

Intel (INTC.US) - O fabricante de chips registou uma queda de cerca de 3% devido a informações sobre testes falhados no processo de produção do 18A pela Nvidia.

Tesla (TSLA.US) - O "Gabinete de Investigação de Defeitos" iniciou uma investigação sobre o mecanismo de bloqueio das portas do Tesla Model 3. A investigação abrangerá 179 071 veículos do ano 2022. O regulador suspeita que o mecanismo não seja facilmente acessível, representando uma ameaça para as pessoas no veículo.

