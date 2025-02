Destaques da manhã (06.02.2025)

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados maioritariamente de forma positiva. O índice CH50cash está a ganhar 0,71%, o índice JP225 está a subir 0,35% para 39.000 pontos. O índice SG20cash de Singapura está a subir 0,04%, enquanto o índice AU200cash australiano está a ganhar 0,55%.

Os futuros dos índices europeus indicam uma abertura mais elevada da sessão. O índice alemão DAX está a ganhar 0,17% e permanece acima dos 21.700 pontos, o britânico UK100 está a subir 0,23%, e o europeu EU50 está a ganhar 0,14%.

O evento chave do dia é a decisão do Banco de Inglaterra sobre a taxa de juro. As expectativas apontam para uma redução de 25 pontos base para 4,50%.

Na primeira parte do dia, a moeda mais forte entre as moedas do G10 continua a ser o iene japonês. O dólar americano também está forte, recuperando parcialmente após o forte declínio de ontem. O par USDJPY está em baixa de 0,09% hoje, para 152,4200. Enquanto isso, o desempenho mais fraco é o do dólar da Nova Zelândia.

O Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, deverá visitar o Panamá em abril, disse o seu homólogo panamiano na terça-feira, com ambos os funcionários a planearem cooperar em estratégias de combate à migração ilegal e ao tráfico de drogas.

A Autoridade do Canal do Panamá negou na quarta-feira as alegações feitas pelo Departamento de Estado dos EUA de que os navios do governo americano seriam autorizados a passar pelo canal sem pagar taxas. Esta declaração pode aumentar as tensões entre os EUA e o Panamá, após a ameaça do ex-presidente Donald Trump de assumir o controlo do canal.

Naoki Tamura, do Banco do Japão (BOJ), afirmou que é difícil determinar a taxa terminal neste momento, sublinhando que a taxa neutra não tem necessariamente de ser de 1%. Tamura explicou também que não existe um ritmo fixo para a subida das taxas de juro. Apesar dos seus comentários anteriores sobre o aumento das taxas para 1% antes do final do ano fiscal, está agora a dar sinais de flexibilidade.

O vice-presidente da Reserva Federal dos EUA, Philip Jefferson, disse na quarta-feira que está satisfeito com a manutenção da taxa de juro do banco central no seu nível atual. Jefferson acredita que, mesmo com um corte de 100 pontos base na taxa no segundo semestre de 2024, a política do Fed permanece restritiva e continua a pressionar a redução da inflação.

O ouro permanece em níveis recordes, ganhando 0,10% hoje para 2.870 USD por onça. A prata está a registar ganhos ainda maiores, subindo 0,15% para 32,30 USD.

No mercado de criptomoedas, estamos a observar uma ligeira recuperação após os declínios de ontem. A queda do Bitcoin ontem não foi desencadeada por um único fator e ocorreu em um cenário de ganhos em Wall Street. Esta divergência no sentimento de ontem é provavelmente a razão para a recuperação de hoje.

A Bitcoin subiu 1,60% para 98.100 USD, o Ethereum está a ganhar 1,86% para 2.840 USD, e a capitalização total do mercado de outras altcoins subiu 2,10% para 890 mil milhões de USD.

