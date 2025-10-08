Destaques da manhã (08.10.2025)

Principais conclusões Os futuros do índice dos E.U.A. negoceiam sem alterações antes das minutas da FOMC.

O NZD é a moeda mais fraca do G10 hoje, depois que o RBNZ cortou as taxas em 50 bps.

O ouro ultrapassa o limite dos US $ 4.000 por onça.

Os futuros dos índices dos E.U.A. estão a ser negociados sem alterações, sinalizando cautela após a recente recuperação impulsionada pelo otimismo da IA e pelos resultados mistos da Oracle. Os investidores aguardam também a publicação hoje das actas da última reunião do FOMC. A UE50 valoriza 0,15%.

As negociações na região Ásia-Pacífico permanecem moderadas devido aos feriados nacionais na China e na Coreia do Sul, enquanto o pessimismo é alimentado por quedas nas ações de tecnologia após as margens decepcionantes da Oracle (Baidu: -4% no pré-mercado de Wall Street). O sentimento pró-acções da vitória de Sanae Takaichi como líder do LDP do Japão também está a desaparecer. Os índices regionais negoceiam no vermelho (HK.cash e CHN.cash: -1,4%, JP225: -0,45%, AU200.cash: -0,2%).

O Banco da Reserva da Nova Zelândia reduziu inesperadamente as taxas de juro em 50 pontos base para 2,5% (consenso Bloomberg: -25 pontos base). A decisão foi unânime, e o banco sinalizou abertura para novos cortes. De acordo com o RBNZ, a fraca atividade económica poderá ser ainda mais afetada pela cautela dos consumidores, o que também deverá ajudar a trazer a inflação para o ponto médio do intervalo do objetivo de 1-3%. O NZD é a moeda mais fraca do G10 hoje.

O excedente da conta corrente do Japão subiu acima das expectativas para 3,776 triliões de ienes (consenso da Bloomberg: 3,55 triliões, anterior: 2,684 triliões).

No mercado cambial, o dólar da Nova Zelândia está sob forte pressão de venda após o movimento dovish e o tom do RBNZ (NZDUSD: -1%, EURNZD: +0,65%). O índice do dólar americano sobe pela terceira sessão consecutiva (+0,3% para 98,63), atingindo o seu nível mais elevado desde 22 de agosto. A libra, o franco e o iene (o mais fraco desde fevereiro) caíram cerca de 0,3% em relação ao dólar. EURUSD cai 0,34% para 1,1616.

O ouro ultrapassa os 4.000 dólares por onça pela primeira vez na história (+1,3%) em meio à paralisação em curso do governo dos EUA. A recuperação estende-se também a outros metais preciosos: a prata valoriza quase 2,3% para 48,90 dólares por onça, enquanto a platina e o paládio aumentam cerca de 2,2% cada.

O petróleo Brent e WTI ampliam os ganhos em mais 0.3%, enquanto o gás natural (NATGAS) cai cerca de 0.9%.

As criptomoedas continuam a cair. Bitcoin cai mais 0.5% para $ 121,620, Ethereum desliza 1.3% para $ 4,432, e outras altcoins importantes também estão no vermelho, incluindo Solana (-1.9%), Dogecoin (-1.8%) e Polygon (-1.6%).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.