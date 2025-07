Destaques da manhã (16.07.2025)

Wall Street fechou ontem maioritariamente no vermelho, apesar dos resultados trimestrais muito fortes dos principais bancos. O sector tecnológico conseguiu evitar as quedas e apoiou os índices dos EUA, impulsionado pelas notícias de licenças de exportação de chips avançados de IA para a China (Nasdaq : +0,18%, S&P 500 : -0,4%, Dow Jones : -1%, Russell 2000: -2%).

: +0,18%, : -0,4%, : -1%, 2000: -2%). Os futuros para os índices dos EUA estão a ser negociados sem alterações, enquanto os EU50 estão a cair 0,3%,

Uma dinâmica semelhante e um sentimento misto podem ser observados na região Ásia-Pacífico. O índice MSCI da Ásia-Pacífico está atualmente a cair 0,1%, arrastado por perdas na Austrália (S&P/ASX 200 : -0,8%), Coreia do Sul (Kospi : -0,9%) e Índia (Nifty 50 : -0,25%). No lado positivo, o HSCEI da China subiu 0,2% e o Nikkei 225 do Japão subiu 0,5%.

está atualmente a cair 0,1%, arrastado por perdas na Austrália : -0,8%), Coreia do Sul : -0,9%) e Índia : -0,25%). No lado positivo, o da China subiu 0,2% e o do Japão subiu 0,5%. As ações da Baidu subiram 5% na bolsa de Hong Kong, depois de ter anunciado uma parceria a longo prazo com a Uber para lançar táxis autónomos na Ásia, Europa e Oceânia.

De acordo com a presidente da Fed de Dallas, Lorie Logan, o banco central dos EUA terá provavelmente de manter taxas de juro mais elevadas durante mais tempo, a fim de conter a atual recuperação da inflação. Logan enfatizou que não se deve focar em dados isolados e que cortes nas taxas podem ocorrer se a inflação diminuir junto com o mercado de trabalho. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos permanecem ligeiramente acima dos 5%.

provavelmente Logan enfatizou que não se deve focar em dados isolados e que cortes nas taxas podem ocorrer se a inflação diminuir junto com o mercado de trabalho. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos permanecem ligeiramente acima dos 5%. Donald Trump anunciou nas redes sociais que os EUA “provavelmente farão 2 ou 3 acordos comerciais antes de 1 de agosto”. O presidente dos EUA também anunciou um acordo com a Indonésia, que supostamente inclui a eliminação de todas as tarifas sobre os produtos dos EUA e um compromisso de comprar mais produtos americanos, incluindo aviões Boeing, em troca de uma taxa tarifária de 19%.

No mercado cambial: o índice do dólar americano está a fazer uma pausa na sua recente recuperação (USDIDX : -0,1%), perdendo terreno face a todas as moedas do G10. O maior ganho é registado pelo dólar australiano (AUDUSD : +0,17%), seguido pelo euro (EURUSD : +0,15% para 1,1618). Os fluxos de refúgio seguro estão a impulsionar o franco suíço (USDCHF : -0,06%), enquanto o iene está a negociar sem alterações.

: -0,1%), perdendo terreno face a todas as moedas do G10. O maior ganho é registado pelo dólar australiano : +0,17%), seguido pelo euro : +0,15% para 1,1618). Os fluxos de refúgio seguro estão a impulsionar o franco suíço : -0,06%), enquanto o iene está a negociar sem alterações. No mercado de metais preciosos, há um otimismo generalizado: o ouro subiu 0.4% para $ 3,337 por onça, a prata subiu 0.35% para $ 37.84 por onça, a platina está se recuperando 1.7% e os futuros de paládio também estão no verde (+ 0.8%).

subiu 0.4% para $ 3,337 por onça, subiu 0.35% para $ 37.84 por onça, está se recuperando 1.7% e os futuros de também estão no verde (+ 0.8%). As principais criptomoedas estão a recuperar após a recente realização de lucros: Bitcoin subiu 1.3% para $ 117,980, e Ethereum subiu 3.4% para $ 3,146.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.