Destaques da manhã (20.02.2025)

A atenção dos investidores no início da sessão de negociação de quinta-feira está voltada para o iene japonês. A moeda japonesa está a ganhar fortemente em valor e a sair abaixo de um importante ponto de apoio, o que pode indicar uma quebra da tendência ascendente existente sobre o par USDJPY.

Curiosamente, no entanto, estes movimentos não são ditados por qualquer informação/mensagem que possa desencadear tal comportamento da moeda. Um aspeto importante, no entanto, é o spread dos rendimentos entre os títulos de dívida de 10 anos dos EUA e do Japão, que, como um indicador correlacionado, tem vindo a pressionar o par de moedas há algum tempo.

Da Austrália, saíram os dados do relatório de emprego de janeiro, que se revelou muito forte, com o número de postos de trabalho criados a ser mais do dobro da previsão mediana. Enquanto a taxa de desemprego subiu 0,1 pontos percentuais, a taxa de participação da força de trabalho atingiu um máximo histórico, assim como o número de postos de trabalho.

O Banco Popular da China voltou a manter inalteradas as suas taxas de juro a 1 e 5 anos, em 3,1% e 3,6%, respetivamente.

Nos EUA, as notícias sobre a vontade de transferir 20% das poupanças dos cortes do departamento do DOGE para benefícios adicionais para os americanos e um montante semelhante para o pagamento da dívida federal revelaram-se um tema de grande interesse. Trump também mencionou a melhoria do estado da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), bem como a imposição de tarifas de 20% sobre a madeira e produtos de madeira.

Os futuros apontam para um melhor sentimento no início da sessão de hoje na Europa. Os futuros baseados no DAX estão atualmente a ganhar 0,3%.

O Morgan Stanley está mais otimista em relação às ações chinesas, observando mudanças estruturais no mercado.

Os metais preciosos estão a prolongar a sua tendência ascendente. O ouro está atualmente a ganhar 0,4% e a atingir novos máximos históricos. A prata também está a subir perto de 0,5%.

No mercado cambial, o iene japonês e o dólar australiano estão a fazer o melhor hoje. O dólar americano e o euro são os principais perdedores.

As cotações da NATGAS desceram quase 2,5%, depois de novas previsões meteorológicas terem indicado uma distribuição de temperaturas mais quentes do que a média nos Estados Unidos.

