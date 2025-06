Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/06/2025

Os índices americanos recuaram na sexta-feira em resposta às novas tensões comerciais entre a China e os EUA. Os futuros sugerem a continuação das quedas na sessão de hoje ( US100 : -0,6%, US500 : -0,4%, US30 : -0,34%).

: -0,6%, : -0,4%, : -0,34%). O Ministério do Comércio da China acusou Donald Trump de violar acordos comerciais durante as negociações, enfatizando a prontidão da China para defender os seus interesses. A declaração diminui as esperanças de uma reunião Xi-Trump, apesar das declarações anteriores de Scott Bessent de que tais negociações deveriam acontecer em breve.

A administração americana planeia reforçar as restrições ao sector tecnológico chinês, exigindo licenças especiais para transacções com empresas ligadas a empresas já sancionadas (por exemplo, a Huawei).

No sábado, Trump anunciou nas redes sociais que as tarifas sobre o aço e o alumínio serão aumentadas de 25% para 50%, a partir de quarta-feira.

O sentimento negativo está a espalhar-se pelos mercados da Ásia-Pacífico. O índice HSCEI é o que mais caiu (-2,15%), o Nikkei 225 do Japão (-1,3%), o Kospi da Coreia do Sul (-0,2%), o Nifty 50 da Índia (-0,5%) e o S&P/ASX 200 da Austrália (-0,24%).

é o que mais caiu (-2,15%), o do Japão (-1,3%), o da Coreia do Sul (-0,2%), o 50 da Índia (-0,5%) e o da Austrália (-0,24%). Os maiores perdedores da sessão asiática são as empresas de tecnologia, os fabricantes chineses de veículos eléctricos e as empresas ligadas ao aço e ao alumínio.

O PMI de manufatura da Austrália caiu em maio de 51.7 para 51, enquanto o do Japão subiu de 49 para 49.4.

Nos mercados cambiais: o dólar está a enfraquecer em relação a todas as moedas do G10 ( USDIDX : -0,1%) devido ao aumento das tensões entre os EUA e a China. As moedas antípodas são as que mais valorizam ( AUDUSD : +0,36%, NZDUSD : +0,52%). O iene está a valorizar ( USDJPY : -0,48%) após a declaração do PM Ishiba de que o Japão não vai comprometer as tarifas. EURUSD recupera 0,2% para 1,137

: -0,1%) devido ao aumento das tensões entre os EUA e a China. As moedas antípodas são as que mais valorizam ( : +0,36%, : +0,52%). O iene está a valorizar ( : -0,48%) após a declaração do PM Ishiba de que o Japão não vai comprometer as tarifas. recupera 0,2% para 1,137 A OPEP+ vai aumentar a produção de petróleo em 411.000 barris por dia em julho, prosseguindo com a sua estratégia de recuperação de ação e de penalização dos sobreprodutores. Apesar da queda dos preços, líderes como a Arábia Saudita e a Rússia continuam a avançar, invocando o aumento da procura e a solidez dos fundamentos. Os contratos de petróleo Brent e WTI subiram 2,3% e 2,8%, respetivamente.

e subiram 2,3% e 2,8%, respetivamente. O sentimento do mercado das criptomoedas permanece negativo: A Bitcoin recua 0.2% para $ 104,770, enquanto Ethereum caiu 1.5% para $ 2,489.

recua 0.2% para $ 104,770, enquanto caiu 1.5% para $ 2,489. O ouro recupera 0.9%, para US $ 3,320 por onça, devido às novas tensões entre os EUA e a China e à fraqueza do dólar. A prata valoriza 0.4% para $ 33.12 por onça.

