Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 05/12/2024

Os índices em Wall Street fecharam a sessão de ontem com máximos históricos. O Nasdaq100 subiu mais de 1,2% e o S&P 500 ganhou 0,6%. As acções da Salesforce subiram mais de 10%, graças ao aumento das previsões da empresa e aos comentários positivos sobre o seu assistente de IA Agentforce

Jerome Powell, da Reserva Federal, indicou que a economia dos Estados Unidos está em boa forma e que a Reserva Federal pode dar-se ao luxo de afrouxar a política monetária de forma mais conservadora e abrandar o ritmo dos cortes.

O dólar americano está a perder ligeiramente, com o EURUSD a ganhar 0,15% para 1,0526; os rendimentos das obrigações a 10 anos mantiveram-se em 4,19% ontem. De acordo com o Livro Bege do Fed, a atividade económica dos EUA aumentou ligeiramente na maioria dos distritos do Fed, enquanto os preços subiram apenas a um ritmo modesto

As mercadorias energéticas foram transaccionadas sem alterações; o petróleo perdeu ligeiramente. Da mesma forma, pouca volatilidade é observada no mercado de metais preciosos durante a manhã, com o ouro sendo negociado de forma plana. Entre as mercadorias agrícolas, os futuros da soja e do trigo estão a ganhar

O Bitcoin subiu 3,5% e rompeu a resistência psicológica no nível de US $ 100.000, atingindo uma nova alta histórica perto de US $ 103500. Donald Trump nomeou Paul Atkins, ligado à indústria de blockchain e indiretamente à criptomoeda, como o novo presidente da SEC

A taxa de desemprego suíça ficou em 2.6% contra 2.7% exp. e 2.6% anteriormente; ajustado sazonalmente. A balança comercial da Austrália em outubro foi muito mais elevada do que o esperado; atingiu AUD 5,95 mil milhões, contra as expectativas de AUD 4,55 mil milhões e AUD 4,61 anteriormente. As vendas a retalho de Singapura aumentaram 2,2% em novembro, contra 2,4% previstos e 2,4% anteriores

Hoje, a atenção dos investidores macro centrar-se-á nos dados da indústria alemã (7h GMT), nas leituras das vendas a retalho da zona euro (10h GMT), nos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA (13h30 GMT) e no Relatório Challenger sobre a dinâmica dos despedimentos na economia dos EUA (12h30 GMT). O mercado petrolífero aguarda a reunião da OPEP+ (11:30 PM GMT).

