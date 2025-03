Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/03/2025

Os mercados asiáticos alargaram as perdas , com o Nikkei 225 do Japão a cair 2,1% e o S&P/ASX 200 da Austrália a cair 1,6%. O Hang Seng de Hong Kong recuou 0,2%, depois de ter saltado 3,2% na sessão anterior.

, com o Nikkei 225 do Japão a cair 2,1% e o S&P/ASX 200 da Austrália a cair 1,6%. O Hang Seng de Hong Kong recuou 0,2%, depois de ter saltado 3,2% na sessão anterior. Trump estabelece reserva estratégica de bitcoin através de ordem executiva, utilizando bitcoin confiscado através de procedimentos governamentais. Os EUA “não venderão nenhum bitcoin depositado na Reserva”, de acordo com o czar da criptografia David Sacks, que o comparou a “um Fort Knox digital”.

através de ordem executiva, utilizando bitcoin confiscado através de procedimentos governamentais. Os EUA “não venderão nenhum bitcoin depositado na Reserva”, de acordo com o czar da criptografia David Sacks, que o comparou a “um Fort Knox digital”. O iene japonês fortalece-se para uma alta de cinco meses em relação ao dólar, atingindo 147,31 ienes. A moeda beneficiou da procura de um porto seguro em meio à incerteza comercial e aos sinais hawkish do Banco do Japão, que indicou que novos aumentos de taxas estão chegando.

relação ao dólar, atingindo 147,31 ienes. A moeda beneficiou da procura de um porto seguro em meio à incerteza comercial e aos sinais hawkish do Banco do Japão, que indicou que novos aumentos de taxas estão chegando. Os rendimentos das obrigações do Tesouro japonês subiram para perto de máximos de 16 anos, reflectindo o aumento das expectativas de subida das taxas. Os relatórios sugerem uma maior probabilidade de um aumento das taxas em maio, uma vez que a inflação se mantém nos 4%, o dobro do objetivo do BOJ.

subiram para perto de máximos de 16 anos, reflectindo o aumento das expectativas de subida das taxas. Os relatórios sugerem uma maior probabilidade de um aumento das taxas em maio, uma vez que a inflação se mantém nos 4%, o dobro do objetivo do BOJ. As importações chinesas diminuíram inesperadamente 8,4% em termos anuais em janeiro-fevereiro, não cumprindo as previsões de crescimento de 1%. As exportações aumentaram apenas 2,3%, abaixo das expectativas e mais lentamente do que o aumento de 10,7% registado em dezembro. A queda das importações abrangeu os cereais, o minério de ferro e o petróleo bruto.

em termos anuais em janeiro-fevereiro, não cumprindo as previsões de crescimento de 1%. As exportações aumentaram apenas 2,3%, abaixo das expectativas e mais lentamente do que o aumento de 10,7% registado em dezembro. A queda das importações abrangeu os cereais, o minério de ferro e o petróleo bruto. A Tesla foi adicionada à “Lista das Melhores Ideias ‘ da Wedbush com uma classificação de ’Outperform” e um preço-alvo de 550 dólares. Os analistas citam um próximo ciclo de inovação, incluindo um EV abaixo de $ 35,000 em meados do ano e tecnologia FSD não supervisionada em junho. A Wedbush avalia a tecnologia FSD em 1 bilião de dólares e espera que a Tesla domine o sector dos veículos autónomos.

‘ com uma classificação de ’Outperform” e um preço-alvo de 550 dólares. Os analistas citam um próximo ciclo de inovação, incluindo um EV abaixo de $ 35,000 em meados do ano e tecnologia FSD não supervisionada em junho. A Wedbush avalia a tecnologia FSD em 1 bilião de dólares e espera que a Tesla domine o sector dos veículos autónomos. Trump suspende as tarifas sobre o Canadá e o México até 2 de abril, invertendo o curso dias depois de ter imposto direitos de 25%. As tarifas sobre o aço e o alumínio ainda entrarão em vigor a 12 de março. A inversão da política intensificou a volatilidade do mercado e a incerteza económica.

até 2 de abril, invertendo o curso dias depois de ter imposto direitos de 25%. As tarifas sobre o aço e o alumínio ainda entrarão em vigor a 12 de março. A inversão da política intensificou a volatilidade do mercado e a incerteza económica. Os responsáveis da Fed alertam para o facto de a incerteza da política comercial prejudicar o planeamento das empresas. O presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, observou que as políticas de Trump estão a ensombrar as perspectivas económicas dos EUA e podem sustentar a inflação. A confiança das empresas e dos consumidores caiu a pique desde janeiro.

prejudicar o planeamento das empresas. O presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, observou que as políticas de Trump estão a ensombrar as perspectivas económicas dos EUA e podem sustentar a inflação. A confiança das empresas e dos consumidores caiu a pique desde janeiro. O abrandamento do comércio chinês coincidiu com o Ano Novo Lunar e com a primeira vaga de tarifas americanas. Os analistas esperam um maior impacto com a entrada em vigor do recente aumento das tarifas para 20%. Pequim começou a reduzir as compras de produtos de base, em preparação para o prolongamento das tensões comerciais.

com o Ano Novo Lunar e com a primeira vaga de tarifas americanas. Os analistas esperam um maior impacto com a entrada em vigor do recente aumento das tarifas para 20%. Pequim começou a reduzir as compras de produtos de base, em preparação para o prolongamento das tensões comerciais. Os preços do petróleo estabilizam, mas registam a pior queda semanal desde outubro , com o Brent e o WTI a perderem entre 4,5% e 5%. Os preços são pressionados pela incerteza comercial, pelo aumento da produção da OPEP+ e pelos receios de abrandamento da procura de combustíveis.

, com o Brent e o WTI a perderem entre 4,5% e 5%. Os preços são pressionados pela incerteza comercial, pelo aumento da produção da OPEP+ e pelos receios de abrandamento da procura de combustíveis. Os EUA têm como alvo o sector petrolífero do Irão , com o Secretário do Tesouro Scott Bessent a anunciar planos para “encerrar o sector petrolífero do Irão”. Os relatórios indicam que os EUA estão a considerar inspecionar os petroleiros iranianos no mar como parte da estratégia de “pressão máxima” de Trump.

, com o Secretário do Tesouro Scott Bessent a anunciar planos para “encerrar o sector petrolífero do Irão”. Os relatórios indicam que os EUA estão a considerar inspecionar os petroleiros iranianos no mar como parte da estratégia de “pressão máxima” de Trump. Cimeira de criptografia da Casa Branca agendada para hoje, onde se espera que Trump revele formalmente planos para uma reserva incluindo cinco criptomoedas: bitcoin, éter, XRP, solana e cardano.

agendada para hoje, onde se espera que Trump revele formalmente planos para uma reserva incluindo cinco criptomoedas: bitcoin, éter, XRP, solana e cardano. Os dados de emprego dos EUA e o discurso do presidente do Fed, Powell , estão em foco hoje. Espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas mostrem 160.000 empregos adicionados em fevereiro, com o desemprego se mantendo em 4,0%. Os futuros dos fundos da Fed prevêem atualmente mais três cortes nas taxas até ao final do ano.

, estão em foco hoje. Espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas mostrem 160.000 empregos adicionados em fevereiro, com o desemprego se mantendo em 4,0%. Os futuros dos fundos da Fed prevêem atualmente mais três cortes nas taxas até ao final do ano. O ANZ Research alerta para as perspectivas decrescimento da Índia, sugerindo que o PIB pode cair para 6% sem uma ação monetária decisiva. O banco projecta pelo menos mais dois cortes nas taxas do Banco da Reserva da Índia até junho de 2025, uma vez que o IPC de fevereiro deverá descer para 3,8%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.