Os índices da Ásia-Pacífico registam poucas alterações no último dia de negociação da semana. Os índices chineses caem entre 0,30-0,45% , o principal índice da Austrália sobe 0,15% e o SG20cash de Singapura desce 0,15% . O destaque vai para o JP225 do Japão, que valorizou 1,60% na sequência de uma atualização das condições comerciais.

O Banco reafirmou a sua disponibilidade para aumentar a restritividade se a economia e os preços estiverem de acordo com as projecções. Esta notícia não teve um impacto notável na moeda, e o iene continua a enfraquecer no período diário.

Os E.U.A. impuseram tarifas de 15% sobre as grandes barras de ouro estratégicas (1 kg e 100 oz) utilizadas para entrega no COMEX. Esta medida pode perturbar as ligações entre Londres e Nova Iorque, forçar o encerramento ou a renovação de posições curtas e restringir as condições de financiamento no sistema bancário de ouro de Londres.

O JP Morgan espera agora que a Fed flexibilize a política de forma mais agressiva, iniciando cortes nas taxas em setembro . O banco cita a fraqueza do mercado de trabalho como o principal motor desta mudança dovish. Os futuros dos fundos da Fed estão atualmente a fixar o preço em cerca de 59 pontos base de cortes até ao final do ano, deixando espaço para um maior ajustamento das expectativas.

No entanto, as agências federais devem primeiro alterar os regulamentos, um processo que pode levar meses ou mesmo anos até que os empregadores possam oferecer essas opções. Ainda assim, a medida é vista como uma grande vitória para o sector de capital privado de 5 biliões de dólares e para a indústria das criptomoedas, ambos apoiantes da campanha de Trump.

e para a indústria das criptomoedas, ambos apoiantes da campanha de Trump. Na sequência do anúncio, os preços das criptomoedas subiram acentuadamente - o Ethereum saltou para 3 900 dólares, o Bitcoin atingiu 116 600 dólares e as altcoins também valorizaram fortemente.

