Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/09/25

A sessão Ásia-Pacífico foi negociada com um sentimento misto. O JP225 do Japão caiu 0,95%, os índices chineses flutuaram entre -/+0,50%, enquanto o AU200.cash da Austrália perdeu 0,50%.

O ouro valorizou 0,56% para um recorde de US $ 3.655 / onça, e a prata ultrapassou os US $ 41 pela primeira vez desde 2011. O dólar americano enfraqueceu ligeiramente (USDIDX: -0,11%).

Na Austrália, a pesquisa NAB de agosto mostrou que a confiança das empresas caiu para 4 (de 8), enquanto as condições melhoraram para 7 (de 5). O emprego subiu para 6, a rendibilidade para 4 e a carteira de encomendas tornou-se positiva pela primeira vez em dois anos.

O enviado comercial Akazawa confirmou que as tarifas dos EUA sobre os produtos japoneses, incluindo automóveis, serão reduzidas até 16 de setembro. No entanto, os diferendos continuam por resolver e Akazawa prosseguirá as conversações em Washington.

Seul rejeitou exigências dos EUA semelhantes às feitas ao Japão, relativas a um compromisso de investimento de 350 mil milhões de dólares. As negociações estão a ser adiadas enquanto ambas as partes procuram soluções.

O Ministério do Comércio da China manteve conversações com funcionários canadianos, incluindo o primeiro-ministro de Saskatchewan e o secretário parlamentar do primeiro-ministro. As discussões centraram-se no comércio, na agricultura e na cooperação energética, assinalando a abertura de Pequim tanto a nível federal como provincial.

O Primeiro-Ministro francês François Bayrou foi destituído num voto de confiança, embora o resultado fosse esperado. O impacto no mercado foi limitado, com o euro a manter-se praticamente inalterado.

Os mercados estão a prever cortes agressivos das taxas da Fed, com as probabilidades de uma alteração de 50 pontos base em setembro a depender do relatório do IPC de quinta-feira (atualmente 12%).

Em contraste com a corrente dominante, o Diretor Executivo do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou que a política da Fed não é “excecionalmente restritiva”, apontando para um forte apetite pelo risco. Alertou para o facto de a política comercial ter abrandado o investimento, mas as condições gerais continuam a ser favoráveis.

