Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 12/08/2025

Os índices australianos e japoneses registaram ganhos, enquanto os mercados acionistas de Singapura e do Vietname desceram.

No mercado cambial, os movimentos foram limitados, com o dólar americano a descer ligeiramente antes dos dados do IPC de hoje e após os ganhos de segunda-feira.

Os E.U.A. e a China concordaram em prolongar a trégua tarifária por 90 dias, adiando as taxas de tarifas triplas e as restrições comerciais mútuas até 10 de novembro. O Ministério do Comércio da China também adiou a inclusão de empresas norte-americanas na sua lista de restrições. A decisão apoiou as ações asiáticas.

O Banco da Reserva da Austrália reduziu a taxa de juro em 25 pontos base, de 3,85% para 3,60%, citando uma inflação mais baixa, um ligeiro enfraquecimento do mercado de trabalho e uma recuperação gradual da procura privada. Os decisores políticos declararam que os movimentos futuros dependerão dos dados do mercado de trabalho, com o próximo relatório chave a ser publicado na quinta-feira. O corte foi totalmente precificado, e o AUDUSD manteve-se perto de 0,6500.

Pequim anunciou que em 13 de agosto irá revelar novos programas de empréstimos subsidiados para impulsionar o consumo das famílias e apoiar o sector dos serviços. Estas medidas respondem aos fracos dados da procura interna e visam estabilizar o crescimento económico.

O índice de confiança empresarial NAB da Austrália subiu para +7, o valor mais elevado desde 2022, apoiado pela força dos sectores dos serviços e da construção.

O Presidente chinês Xi Jinping manteve uma conversa telefónica com o Presidente brasileiro Lula, provavelmente para discutir o comércio agrícola. Os EUA estão a pressionar a China para quadruplicar as compras de soja como um gesto de boa vontade nas negociações comerciais, mas o Brasil continua a ser o principal fornecedor por enquanto.

O PIB do segundo trimestre de Singapura cresceu 4,4% em termos homólogos (previsão de 4,3%) e 1,4% em termos trimestrais, o que levou as autoridades a aumentar a sua previsão de crescimento para 2025 para 1,5-2,5%.

O Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, encontrar-se-á com o Presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, a 25 de agosto, para discutir a cooperação em matéria de segurança e as relações económicas.

O BofA acredita que a Fed deverá evitar um corte nas taxas em setembro, apontando para uma inflação acima do objetivo e para aumentos de tarifas que poderão elevar ainda mais os preços. O banco não prevê cortes em 2025.

