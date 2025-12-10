Mercado em alerta máximo antes do FOMC, com dados europeus e decisões monetárias no radar A sessão de negociação de hoje será amplamente dominada pela decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, que é, sem dúvida, o evento mais importante do dia. Na Europa, os investidores acompanharão de perto os dados sobre a inflação da Noruega e da República Checa, bem como os números da produção industrial da Suécia, Eslováquia e Itália, que podem fornecer informações sobre o estado da economia no final do ano. À tarde, a atenção estará voltada para os discursos da presidente do BCE, Christine Lagarde, e do governador do BoE, Andrew Bailey, pois os seus comentários podem esclarecer a direção da política monetária em 2026. O destaque do dia continua a ser a reunião do FOMC sobre taxas de juro e a publicação de projeções macroeconómicas. Embora o mercado espere que as taxas permaneçam na faixa de 3,50% a 3,75%, os investidores irão concentrar-se no tom da declaração e em quaisquer orientações de Jerome Powell durante a conferência de imprensa à noite. Além disso, a decisão do Banco do Canadá sobre as taxas de juro irá adicionar outro ponto focal à sessão norte-americana, aumentando potencialmente a volatilidade nos mercados financeiros. China 02:30 – IPC (a/a) – novembro: real 0,7% (previsão 0,7%, anterior 0,2%)

02:30 – IPP (a/a) – novembro: real -2,2% (previsão -2,2%, anterior -2,1%) Noruega 08:00 – IPC (a/a) – novembro: real 3% (previsão 3%, anterior 3,1%)

08:00 – IPC subjacente (a/a) – novembro: real 3% (previsão 3%, anterior 3,4%) Suécia 08:00 – Produção industrial s.a. (a/a) – outubro: real 5,9% (anterior 14,6%) Turquia 08:00 – Produção industrial (a/a) – outubro: real 2,2% (anterior 2,9%) Roménia 08:00 – Balança comercial externa (EUR) – outubro: real -3 mil milhões (anterior -2,48 mil milhões) República Checa 09:00 – IPC financeiro (m/m) – novembro: anterior 0,5%, previsão -0,3%

09:00 – IPC financeiro (a/a) – novembro: anterior 2,5%, previsão 2,1% Eslováquia 09:00 – Produção industrial (a/a) – outubro: anterior 0,7%, previsão -2% Itália 10:00 – Produção industrial (m/m) – outubro: anterior 2,8%, previsão -0,4% Reino Unido 11:45 – Discurso público do governador do BoE, Andrew Bailey Zona euro 11:55 – Discurso público da presidente do BCE, Christine Lagarde Estados Unidos 13:00 – Pedidos de hipotecas – semana: anterior -1,4%

14:30 – Índice de custos de emprego (trimestral) – 3.º trimestre: previsão 0,9%, anterior 0,9% Canadá 15:45 – Decisão sobre a taxa de juro do BoC – dezembro: previsão 2,25%, anterior 2,25%

16:30 – Conferência de imprensa do Banco do Canadá – dezembro Estados Unidos 16:30 – Inventários semanais de petróleo: Variação do petróleo bruto – semana: previsão -1,7 milhões de barris, anterior 0,57 milhões de barris Variação da gasolina – semana: previsão 2,3 milhões de barris, anterior 4,52 milhões de barris Variação dos destilados – semana: previsão 1,5 milhões de barris, anterior 2,06 milhões de barris

20:00 – Decisão sobre a taxa de juros do FOMC – dezembro: previsão 3,50–3,75%, anterior 3,75–4,00%

20:00 – Projeções macroeconómicas do FOMC

20:30 – Conferência de imprensa do FOMC

