Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 20/11/2024

A sessão na região Ásia-Pacífico está a ser marcada por um sentimento moderadamente positivo. Os índices da China estão a valorizar entre 0,30-0,40%. O índice japonês Nikkei 225 está a subir 0,21% para 38.300 pontos, enquanto os contratos do índice SG20cash em Singapura estão a subir 0,30%. O único índice que está a registar perdas é o australiano AU200.cash, que está a recuar cerca de 0,40%.

No mercado cambial, a única moeda que se destaca em termos de volatilidade é o iene japonês, que está a perder entre 0,4-0,5%. A fraqueza da moeda japonesa resulta da diminuição da eficácia das contínuas intervenções verbais de funcionários e diplomatas japoneses. O dólar está a recuperar cerca de 0,13%, com o USDJPY a valorizar 0,46% hoje nos 155,3000.

O Banco Popular da China deixou as taxas de juros inalteradas, como esperado. A taxa principal de empréstimo de um ano (LPR) na China permanece em 3,1%, inalterada em relação ao mês anterior. A LPR de cinco anos também permanece estável em 3,6%.

O relatório da balança comercial do Japão para outubro excedeu as expectativas, embora o défice tenha diminuído ligeiramente mais do que o previsto. As exportações totais em outubro aumentaram 3,1% em comparação com o ano anterior (-1,7% em setembro; expectativas de 2,2%). Entretanto, as importações aumentaram 0,4% em termos anuais (1,8% em setembro; expectativas -0,3%). O défice comercial ascendeu a 461,2 mil milhões de ienes (2,98 mil milhões de dólares), em comparação com uma previsão de 360,4 mil milhões de ienes.

As exportações para a China (+1,5%), Taiwan (+18,8%) e Hong Kong (+12,2%) lideraram a recuperação devido à forte procura de equipamento de fabrico de chips, enquanto as exportações para os Estados Unidos, o maior destino de exportação do Japão, caíram 6,2% devido à fraca expedição de automóveis.

As empresas japonesas estão a tentar avaliar o impacto das novas e potencialmente elevadas tarifas prometidas pelo novo presidente dos EUA, Donald Trump, que podem enfraquecer o comércio internacional.

O petróleo permanece praticamente inalterado esta manhã, com o OIL.WTI a valorizar cerca de 0,04%, estando a ser negociado perto dos $69,30 por barril.

O mercado de metais preciosos está a registar ligeiras quedas. O ouro caiu 0.06% para $ 2,630 por onça, a prata está a recuar cerca de 0.60%.

No mercado de criptomoedas, o domínio do Bitcoin continua. Esta manhã a BTC está a subir cerca de 0.25%, testando a zona dos $ 92,650.

