Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 22/11/2024

O IPC subjacente do Japão subiu 2,3% em outubro, ligeiramente acima das expectativas, marcando o segundo mês consecutivo de abrandamento. As expectativas de aumento das taxas de juro por parte do BOJ aumentaram para a reunião de dezembro.

Os mercados asiáticos registaram uma subida generalizada, liderada pelos fabricantes de tecnologia e de chips. O Nikkei ganhou 1,2%, o KOSPI acrescentou 1,2%, o ASX 200 subiu 1,1%. O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,7%. Os mercados chineses tiveram um desempenho inferior, com o CSI 300 a cair 0,5% devido à incerteza dos estímulos.

A Bitcoin atingiu a marca dos $ 99,368 e aproxima-se cada vez mais dos $ 100,000. O mercado das criptomoedas já valorizou mais de 1 bilião de dólares desde a eleição, já que a indústria antecipa regulamentações mais favoráveis ao sector.

Os futuros dos EUA mantêm-se inalterados com a escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, depois de Moscovo lançar um ataque com mísseis hipersónicos e ameaçar com retaliação nuclear. A NVIDIA atingiu um novo máximo histórico durante a sessão de ontem.

As ações e obrigações do Adani Group estão sob pressão após a acusação de fraude nos EUA. A S&P reduziu a perspetiva de três entidades da Adani para negativa, citando riscos de acesso ao financiamento. A principal empresa do grupo, a Adani Enterprises, caiu 22,6%. O grupo cancelou a venda de obrigações no valor de 600 milhões de dólares.

O índice do dólar manteve-se estável perto do máximos de 107,06, à medida que os mercados reduzem as expectativas de corte dos juros em dezembro. Goolsbee, do Fed de Chicago, vê as taxas a descerem “um pouco mais” à medida que a inflação abranda.

O petróleo volta a valorizar com o aumento dos riscos Rússia-Ucrânia, com o Brent a subir para os $73,77 e o WTI para os $70,10. O ouro está a voltar a recuperar, apoiado pelas preocupações geopolíticas e está atualmente a ser negociado nos $2687 por onça.

Principais eventos a acompanhar: PMIs flash da Europa e do Reino Unido, dados de vendas a retalho do Reino Unido, decisão política do BOJ com enfoque no aumento dos dados sobre a inflação.

