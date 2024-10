Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 24/09/2024

As ações asiáticas recuperaram esta terça-feira, lideradas pelos mercados chineses, na sequência do anúncio de Pequim que anunciou um novo estímulo monetário e de medidas de apoio ao mercado imobiliário. Os índices chineses CSI 300 e Shanghai Composite subiram mais de 3,5%, enquanto que o índice Hang Seng de Hong Kong subiu mais de 3,7%.

O Banco Popular da China revelou um pacote abrangente de medidas de estímulo para estimular o consumo, incluindo um corte de 50 pontos base no rácio de reservas obrigatórias (RRR) dos bancos, que deverá libertar cerca de 1 bilião de yuans (142 mil milhões de dólares) para novos empréstimos. O banco central também sinalizou a possibilidade de novas reduções do RRR ainda este ano.

Outras medidas anunciadas incluem a redução das taxas de juro directoras, a redução das taxas hipotecárias para os empréstimos existentes e a flexibilização dos requisitos de entrada para os compradores de segunda habitação. O PBOC também introduziu novos instrumentos para impulsionar os mercados de capitais e apoiar a compra de ações.

O Nikkei 225 do Japão subiu 0,6%, enquanto o TOPIX subiu 0,5%. Os dados dos PMI mostraram que o sector dos serviços do Japão cresceu mais do que o esperado em setembro, embora a atividade industrial tenha continuado a contrair.

O ASX 200 da Austrália caiu 0,2%, reduzindo as perdas anteriores após o Banco da Reserva da Austrália ter mantido as taxas de juro inalteradas em 4,35%, como esperado. O RBA manteve uma postura hawkish, afirmando que a inflação permanece demasiado elevada e que não está a excluir novas medidas para conter as pressões sobre os preços.

O dólar australiano valorizou ligeiramente após a decisão do RBA, com o par AUDUSD a subir 0,2% e a aproximar-se dos máximos de 2024.

Os preços do petróleo estão a subir esta manhã, com os futuros do Brent a valorizar 0,93% para $73,92 por barril e os futuros do WTI a subir 1,05% para $71,11. As subidas nos preços estão relacionadas com as medidas de estímulos da China e às tensões em curso no Médio Oriente.

A Boeing fez uma proposta salarial “melhor e definitiva” a milhares de trabalhadores em greve, mas a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais recusou-se a submetê-la a votação, alegando melhorias insuficientes em áreas-chave.

Os futuros das ações americanas recuaram no comércio asiático, sugerindo que a recente recuperação em Wall Street pode estar a estagnar. Os investidores permanecem focados nos próximos dados de inflação dos EUA e em novas sugestões da Reserva Federal após o corte da taxa da semana passada.

EURUSD está a ser negociado de forma estável, a prata subiu 1,4% e o ouro está a valorizar 0,4%, perto dos máximos históricos. O mercado das criptomoedas a recuar ligeiramente, com a Bitcoin a cair 0,4% e o Ethereum a recuar cerca de 1%.

