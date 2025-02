Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 25/02/2025

Os mercados asiáticos registaram quedas, com as ações do sector tecnológico a liderarem as perdas antes do relatório de resultados da Nvidia, na quarta-feira. O Nikkei do Japão foi o que teve o pior desempenho, caindo 1,23%, enquanto o Hang Seng caiu 1%, com as ações tecnológicas a recuarem e os índices da China continental a perderem 0,5-0,9%.

O sentimento em torno do sector tecnológico deteriorou-se ainda mais após as notícias de que a administração Trump está a tentar apertar os controlos da era Biden sobre as exportações de tecnologia de chips para a China, visando particularmente os chips Nvidia e a manutenção de equipamento de semicondutores. Esta situação surge depois de Trump ter ordenado um maior escrutínio dos investimentos chineses em sectores-chave dos EUA, o que veio a deteriorar ainda mais as relações entre os EUA e a China.

O banco central da Coreia do Sul reduziu as taxas de juro em 25 pontos base para 2,75%, marcando a sua terceira redução num ciclo de flexibilização em curso. O BOK reduziu significativamente a sua previsão de crescimento do PIB em 2025 para 1,5%, contra 1,9% anteriormente, citando preocupações com o enfraquecimento do sentimento do consumidor e potenciais desafios à exportação decorrentes das políticas tarifárias dos EUA.

Os preços do petróleo subiram durante a sessão asiática, com o Brent a atingir 74,59 dólares e o WTI a 71,06 dólares, a valorizar 0,6-0,7% depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter anunciado novas sanções contra a indústria petrolífera do Irão. As medidas afectam mais de 30 entidades nos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e China, como parte da campanha de “pressão máxima” de Trump, destinada a travar as exportações de petróleo iraniano.

As tensões comerciais aumentaram quando Trump reafirmou os seus planos de impor tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá a partir de 4 de março, aumentando a incerteza do comércio mundial. O Tesoureiro australiano, Jim Chalmers, está a reunir-se com o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em Washington, procurando uma isenção para o aço e alumínio australianos de tarifas semelhantes.

O ouro continua a subir, chegando perto dos $3.000 por onça, com os investidores a procurarem ativos de refúgio devido à escalada das tensões comerciais e das expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal.

As ações das casas comerciais japonesas subiram 5-10% depois de Warren Buffett ter anunciado planos para aumentar as participações da Berkshire Hathaway nestas empresas. As ações da Berkshire atingiram um recorde na segunda-feira, com o valor de mercado do conglomerado a subir para 1,08 mil milhões de dólares, na sequência do seu relatório trimestral de lucros mais elevado de sempre.

Os registos de automóveis novos da Tesla na Europa e no Reino Unido caíram 45,2% em janeiro, em comparação com o ano anterior, com a quota de mercado a cair de 1,8% para 1%, uma vez que o fabricante de veículos eléctricos enfrentou uma maior concorrência. O fabricante chinês SAIC Motor viu as vendas aumentarem quase 37%, ultrapassando de longe a Tesla com uma quota de mercado de 2,3% na região.

De acordo com uma sondagem da Reuters, as perspectivas do sector imobiliário da China continuam a ser sombrias, apesar das medidas de apoio do governo. Os analistas prevêem que os preços das casas diminuam 2,5% este ano, mais rapidamente do que o previsto anteriormente, e que o crescimento só seja retomado em 2026. Prevê-se que as vendas de imóveis diminuam 5,7% este ano, enquanto o investimento deverá cair 7,0%.

As perspectivas de paz entre a Rússia e a Ucrânia permanecem incertas, apesar das recentes conversações entre os EUA e a Rússia na Arábia Saudita. O Presidente Putin declarou que a participação europeia seria eventualmente necessária, mas enfatizou a construção de confiança com Washington primeiro, sugerindo que qualquer resolução pode não vir tão rapidamente como Trump indicou. Putin também manifestou abertura para discutir cortes profundos nas despesas militares com os EUA.

