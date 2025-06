Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/06/2025

Os futuros dos índices dos EUA continuam a prolongar os ganhos esta sexta-feira, com o US100 e US500 a valorizarem entre 0,1% e 0,15%. O dólar americano (USDIDX) está a estabilizar após as quedas de ontem.

As principais publicações de dados agendados para hoje são o relatório da inflação PCE dos EUA. (13:30) e os resultados sobre o índice de confiança entre os consumidores da Universidade de Michigan (15:00). Os mercados esperam um ligeiro declínio na avaliação das condições atuais em comparação com a impressão anterior, enquanto as expectativas de inflação a longo prazo são antecipadas para voltarem a subir ligeiramente

O otimismo de Wall Street está a apoiar os mercados europeus. Os futuros do DAX e do FRA40, juntamente com outros índices continentais importantes, estão a subir. O calendário europeu de hoje inclui apenas dados de nível secundário: a inflação preliminar da França (6:45 AM GMT) e da Espanha (7 AM GMT).

Os futuros do petróleo e do gás natural estão a valorizar modestamente após as recentes quedas, com o NATGAS a subir quase 1%. A volatilidade no mercado cripto permanece limitada, e a Bitcoin tem se mantido estável desde ontem em torno da marca dos US $ 107,500.