Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 31/01/2025

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) do quarto trimestre da Austrália ficou em +0,8% em relação ao trimestre anterior, abaixo das expectativas de +1,0% e da leitura anterior de +0,9%. O relatório do PPI alinha-se com as expectativas dos primeiros cortes nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA). Todos os quatro maiores bancos da Austrália estão atualmente a prever um corte nas taxas do RBA em fevereiro.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) do quarto trimestre da Austrália ficou em +0,8% em relação ao trimestre anterior, abaixo das expectativas de +1,0% e da leitura anterior de +0,9%. O relatório do PPI alinha-se com as expectativas dos primeiros cortes nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA). Todos os quatro maiores bancos da Austrália estão atualmente a prever um corte nas taxas do RBA em fevereiro.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) do quarto trimestre da Austrália ficou em +0,8% em relação ao trimestre anterior, abaixo das expectativas de +1,0% e da leitura anterior de +0,9%. O relatório do PPI alinha-se com as expectativas dos primeiros cortes nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA). Todos os quatro maiores bancos da Austrália estão atualmente a prever um corte nas taxas do RBA em fevereiro.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) do quarto trimestre da Austrália ficou em +0,8% em relação ao trimestre anterior, abaixo das expectativas de +1,0% e da leitura anterior de +0,9%. O relatório do PPI alinha-se com as expectativas dos primeiros cortes nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA). Todos os quatro maiores bancos da Austrália estão atualmente a prever um corte nas taxas do RBA em fevereiro.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) do quarto trimestre da Austrália ficou em +0,8% em relação ao trimestre anterior, abaixo das expectativas de +1,0% e da leitura anterior de +0,9%. O relatório do PPI alinha-se com as expectativas dos primeiros cortes nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA). Todos os quatro maiores bancos da Austrália estão atualmente a prever um corte nas taxas do RBA em fevereiro.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) do quarto trimestre da Austrália ficou em +0,8% em relação ao trimestre anterior, abaixo das expectativas de +1,0% e da leitura anterior de +0,9%. O relatório do PPI alinha-se com as expectativas dos primeiros cortes nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA). Todos os quatro maiores bancos da Austrália estão atualmente a prever um corte nas taxas do RBA em fevereiro.

A inflação no consumidor em Tóquio aumentou 2,5% em janeiro, em termos anuais, em linha com as expectativas (2,5%) e ligeiramente acima da leitura de dezembro (2,4%). Este facto apoia o plano do Banco do Japão para novas subidas das taxas de juro.

A inflação no consumidor em Tóquio aumentou 2,5% em janeiro, em termos anuais, em linha com as expectativas (2,5%) e ligeiramente acima da leitura de dezembro (2,4%). Este facto apoia o plano do Banco do Japão para novas subidas das taxas de juro.

A inflação no consumidor em Tóquio aumentou 2,5% em janeiro, em termos anuais, em linha com as expectativas (2,5%) e ligeiramente acima da leitura de dezembro (2,4%). Este facto apoia o plano do Banco do Japão para novas subidas das taxas de juro.

A inflação no consumidor em Tóquio aumentou 2,5% em janeiro, em termos anuais, em linha com as expectativas (2,5%) e ligeiramente acima da leitura de dezembro (2,4%). Este facto apoia o plano do Banco do Japão para novas subidas das taxas de juro.

A inflação no consumidor em Tóquio aumentou 2,5% em janeiro, em termos anuais, em linha com as expectativas (2,5%) e ligeiramente acima da leitura de dezembro (2,4%). Este facto apoia o plano do Banco do Japão para novas subidas das taxas de juro.

A inflação no consumidor em Tóquio aumentou 2,5% em janeiro, em termos anuais, em linha com as expectativas (2,5%) e ligeiramente acima da leitura de dezembro (2,4%). Este facto apoia o plano do Banco do Japão para novas subidas das taxas de juro.