Destaques da manhâ, por Vítor Madeira (11.10.2024)

Os índices dos E.U.A. encerraram a sessão de ontem com ligeiras descidas. A inflação do IPC dos E.U.A. caiu mais uma vez, para o seu nível mais baixo em um ano, mas o declínio foi menor do que o esperado (2,4% contra 2,3% da previsão e 2,5% anteriormente), e o aumento mensal foi de 0,2%, contra 0,1% das expectativas. O IPC de base também aumentou inesperadamente para 3,3%, contra 3,2% anteriormente.

Os “dados hawkish” equilibraram os pedidos de subsídio, que subiram para 258.000, embora o mercado esperasse um aumento para 230.000, contra 226.000 anteriormente. Como resultado, o mercado precificou um total de 50 pontos base de cortes nas taxas nos EUA, ainda em cima da mesa este ano. No entanto, Bostic, da Fed, sinalizou que não se importaria se as taxas permanecessem inalteradas em novembro, quando justificado pelos dados

Hoje, antes da sessão, os investidores vão conhecer os resultados financeiros trimestrais dos maiores bancos norte-americanos: JP Morgan, Wells Fargo e BNY Mellon, bem como o fundo BlackRock

O índice Hang Seng da China ganha quase 3% hoje, após informações de que o PBoC lançou um “reverse repo” semanal de 94,2 mil milhões de yuans a uma taxa de juro de 1,5%. As exportações da Coreia do Sul para a China aumentaram mais de 22% em outubro, em relação ao mês anterior

O Ministério da Tecnologia da China, o Ministério das Infra-estruturas e a Administração Estatal responsável pela regulação do mercado anunciaram um briefing especial na segunda-feira. Os investidores estão, por conseguinte, a criar mais expectativas quanto a uma potencial expansão do pacote de estímulos

Fora da China, o sentimento na Ásia foi maioritariamente misto. O Nikkei do Japão ganhou cerca de 0,6%, embora a Coreia do Sul esteja a negociar sem alterações. O Sensex da Índia está a negociar 0,3% mais baixo. Os futuros dos índices americanos e europeus perdem ligeiramente

O dólar está a ganhar ligeiramente hoje, com os rendimentos das obrigações dos EUA a 10 anos a caírem ligeiramente, 2,7 bps, para 4,067% hoje. NZDUSD ganha após dados PMI da Nova Zelândia, onde os dados de manufatura apontaram acima de 46.9 pontos contra 45.8 anteriormente; o Índice de Preços dos Alimentos do país subiu 0.5% no mês, contra 0.2% das previsões

O sentimento do mercado de criptomoedas permanece misto, embora a Bitcoin tenha conseguido recuperar algumas de suas perdas de cerca de US $ 58.000 para quase US $ 61.000 hoje. Os contratos de commodities agrícolas estão sendo negociados um pouco mais altos, commodities de energia como o petróleo também estão a subir ligeiramente. O petróleo bruto Brent está a ser negociado acima dos 79 dólares por barril

A KAN informa que Israel ainda não tomou uma decisão sobre a sua resposta ao ataque iraniano. Embora o Pentágono tenha indicado que mantém uma comunicação aberta com Israel, relatórios recentes indicam algumas divergências, de ambos os lados. Os EUA indicaram que estão surpreendidos com o potencial bombardeamento das posições de manutenção da paz da ONU pelos militares israelitas e aguardam esclarecimentos

