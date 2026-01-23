Destaques da próxima semana

A semana que agora termina

- Os mercados de ações dos Estados Unidos tiveram uma semana volátil, impulsionados pela questão geopolítica em torno da Gronelândia. Os primeiros comentários do presidente Donald Trump ameaçando aplicar tarifas aos aliados da NATO provocaram fortes vendas. No entanto, o clima mudou quando Trump retirou as tarifas e anunciou um acordo com a NATO concedendo acesso permanente dos EUA à Gronelândia, ao mesmo tempo em que descartou o uso da força. A medida preferida da Fed para a inflação, o índice de preços do consumo pessoal (PCE) subjacente, subiu para 2,8% em relação ao ano anterior em novembro, após um aumento de 2,7% em outubro. O produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre aumentou a uma taxa anualizada revista em alta de 4,4%, o ritmo mais rápido desde o terceiro trimestre de 2023. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram em 1000 na semana passada, para 200.000, abaixo da previsão de 210.000;

- No Reino Unido, a taxa de desemprego em novembro permaneceu estável nos 5,1% nos três meses até novembro;

- Na China, a economia cresceu 4,5% no quarto trimestre de 2025, desacelerando em relação aos 4,8% do terceiro trimestre;

- A inflação subjacente do Japão subiu 2,4% em dezembro, diminuindo em relação aos 3% de novembro;

- Na Austrália, o emprego aumentou 65.000 em dezembro, bem acima do ganho esperado de 30.000. A taxa de desemprego caiu de 4,3% para 4,1%, contrariando as expectativas de um aumento para 4,4%;

- Na Nova Zelândia, a inflação subiu 0,6% no quarto trimestre, após um aumento de 1% no terceiro trimestre.

Destaques da semana que vem

Reunião da FOMC

Data: quarta-feira, 28 de janeiro, às 10h30 GMT

Na última reunião da FOMC em dezembro, a Fed reduziu as taxas em 25 pontos base para o intervalo dos 3,50%-3,75%. A decisão foi aprovada por 9 votos a 3, com opiniões divergentes a favor de uma redução maior de 50 pontos base ou de nenhuma alteração. O presidente da Fed, Jerome Powell, descreveu a Fed como bem posicionada para esperar e ver como a economia evolui, enfatizando uma abordagem dependente de dados. O gráfico de pontos atualizado projetou apenas um corte adicional em 2026 e outro em 2027. Desde dezembro, os dados têm sido melhores do que o esperado, com o crescimento do PIB impulsionado pela reabertura, gastos resilientes dos consumidores e investimentos empresariais. O mercado de trabalho mostrou resiliência, com os salários não agrícolas a excederem as previsões e a taxa de desemprego a cair para 4,4%. A inflação subjacente moderou-se ainda mais para 2,6%, dando à Fed espaço para manter uma postura cautelosa enquanto monitoriza os riscos relacionados com as tarifas. Espera-se que na próxima reunião, a FOMC mantenha as taxas inalteradas, com os preços de mercado a indicarem 95% de probabilidade de não haver alterações. O foco estará na conferência de imprensa de Powell para obter pistas sobre os riscos laborais e de inflação e possíveis pausas devido às incertezas tarifárias.

PIB do 4º trimestre na zona euro

Data: sexta-feira, 30 de janeiro, às 10h00 GMT

O PIB da zona euro cresceu 1,4% em termos homólogos no 3.º trimestre de 2025, em comparação com a expansão de 1,6% no primeiro e segundo trimestres. O abrandamento deveu-se a um consumo das famílias e a um crescimento do investimento mais fraco, parcialmente compensado pelas exportações e pelo apoio governamental. As previsões preliminares para o quarto trimestre de 2025 apontam para um crescimento trimestral modesto de cerca de 0,2%, com uma expansão anual esperada entre 1,2% e 1,4%, refletindo uma procura interna resiliente, mas enfrentando tarifas e ventos contrários externos. O mercado europeu de taxas está a prever que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as suas taxas de juro de referência inalteradas durante todo o ano de 2026.

Época de resultados do quarto trimestre de 2025 nos EUA

Quatro das sete maiores empresas tecnológicas vão apresentar resultados: Meta, Tesla, Microsoft e Apple. O mercado vai analisar não só os lucros, mas sobretudo as perspetivas para 2026. Estes resultados poderão ditar a direção dos principais índices americanos. Além destas empresas irão também apresentar resultados a UPS, General Motors, Boeing, ASML, IBM, Visa, American Express e ExxonMobil.