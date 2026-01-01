Leia mais
Se pretende tornar-se um investidor ou trader de sucesso, necessita de uma formação de qualidade. Na XTB, oferecemos cursos em vídeo, e-books e artigos gratuitos para o ajudar a adquirir conhecimentos sobre finanças e mercados. Como cliente da XTB, também terá acesso a cursos na plataforma xStation, desde o nível iniciante até ao nível avançado.

Aprender a Investir em ETFs

Descubra como investir de forma inteligente e diversificada com ETFs!

Neste curso, aprenderá os conceitos básicos, as vantagens desse tipo de instrumentos e como construir uma carteira eficiente para alcançar os seus objetivos financeiros.

Aprender a Investir

Dê os primeiros passos no mundo dos investimentos com um curso online, gratuito e feito para quem quer aprender com confiança e clareza. Neste curso em vídeo, vai descobrir desde os conceitos básicos até ferramentas práticas para analisar e investir em diferentes mercados financeiros — tudo ao seu ritmo, quando e onde quiser!

Ferramentas Essenciais de Trading

Domine as ferramentas que os traders utilizam para tomar decisões com confiança. Este curso online gratuito é projetado para quem quer aprender a aplicar corretamente as ferramentas de análise técnica e usar indicadores que ajudam a identificar tendências, suportes, resistências e pontos de entrada e saída no mercado financeiro.

Tem dúvidas sobre como usar a aplicação XTB? Aprenda de forma simples e rápida como utilizar a nossa app passo a passo.

Como Analisar e Investir em Índices

Aprenda a interpretar e investir em índices acionistas com um curso online gratuito, criado por especialistas.

Curso Avançado de Investimento em Ações

Eleve os seus conhecimentos sobre ações com um curso online gratuito e desenhado para quem quer dominar as estratégias e análises dos mercados acionistas.

Perspetivas de Mercado 2026

Descarregue o relatório gratuito com análises e previsões sobre o ambiente macroeconómico, taxas de câmbio, mercados de ações, principais empresas e matérias-primas em 2026.

Criptomoedas para Iniciantes

Guia educativo gratuito sobre o que são criptomoedas, como funcionam e diferentes formas de investir ou negociar estes ativos digitais.

Sector da Defesa

Conheça as tendências e oportunidades de investimento no setor da defesa.

