Dollar Tree vende Family Dollar por 1 mil milhão, ações sobem 10% hoje

As ações da Dollar Tree subiram quase 10% na quarta-feira, depois da retalhista de descontos anunciou a venda de sua problemática cadeia Family Dollar para as empresas de capital privado Brigade Capital Management e Macellum Capital Management por US $ 1 mil milhões, uma fração dos US $ 8 mil milhões que pagou em 2015. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Mudança estratégica para a Dollar Tree “Este é um marco importante na nossa jornada de transformação de vários anos”, disse o CEO Mike Creedon, enfatizando que as duas empresas tinham ‘sinergias limitadas’. O desinvestimento permite que a Dollar Tree se concentre novamente na sua base de clientes suburbanos de rendimento médio, ao mesmo tempo que resolve o problema financeiro criado pela Family Dollar. Preocupações com o impacto na comunidade Os peritos do sector alertam para o facto de a venda e o encerramento contínuo de lojas poderem ter impacto no acesso a bens a preços acessíveis em zonas urbanas mal servidas. “O consumidor com rendimentos mais baixos perderá um local essencial para adquirir produtos de valor”, afirmou Marshal Cohen, da empresa de estudos de mercado Circana. Desafios da nova propriedade A Family Dollar manterá a sua sede na Virgínia sob nova direção, com a entrada do antigo executivo da empresa Duncan MacNaughton como presidente. Os compradores de capital privado enfrentam obstáculos significativos para fazer face à concorrência de preços e para reconstruir a fidelidade dos clientes. Dollar Tree (Intervalo D1) O preço das ações está a aproximar-se de uma resistência em 76,46 dólares, que nos últimos meses levou à inversão de preços. RSI está em divergência de alta, enquanto MACD começa a alargar-se após cruzamento de alta.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.