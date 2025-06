EURUSD continua nos 1,15 antes da FED 🏛️

Conferência e projeções económicas estarão na mira dos investidores

Às 19h00 , a Reserva Federal anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro, seguida de uma conferência de imprensa com o presidente da Fed, Jerome Powell, às 19h30. No entanto, o foco principal estará nas projeções macroeconómicas atualizadas divulgadas juntamente com a decisão sobre as taxas. Uma vez que há uma probabilidade mínima de alteração das taxas, os mercados concentrar-se-ão na análise das novas previsões, que deverão revelar mudanças significativas.

O que esperar da reunião do FOMC de hoje:

Espera-se que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas pela quarta vez consecutiva (em 4,25-4,50%).

pela quarta vez consecutiva (em 4,25-4,50%). Apesar dos dados recentes de inflação mais moderados, o “gráfico de pontos” e as previsões macroeconómicas podem enviar um sinal hawkish, refletindo a incerteza dos membros do FOMC sobre a dinâmica atual dos preços devido às políticas tarifárias e à imprevisibilidade política.

refletindo a incerteza dos membros do FOMC sobre a dinâmica atual dos preços devido às políticas tarifárias e à imprevisibilidade política. A Bloomberg Economics prevê que o novo dot plot indicará apenas um corte de 25 pontos base antes do final de 2025.

antes do final de 2025. Powell deverá manter um tom moderado, enfatizando a cautela devido a vários riscos e incertezas. Um ponto-chave será se o Fed considera que pode esperar por dados macroeconómicos mais claros sem custos significativos.

Â

Inflação subjacente ainda acima da meta de 2% do Fed. Fonte: XTB Research

Até que ponto o Fed prevê que a inflação irá subir?

As projeções de março já destacavam a incerteza do Fed sobre o futuro, mesmo antes dos grandes aumentos tarifários e da guerra comercial sem precedentes entre os EUA e a China. Embora a inflação não tenha recuperado significativamente e os dados económicos não tenham sido fracos, os riscos de inflação aumentaram devido às tarifas persistentes (por exemplo, sobre automóveis, aço, alumínio e muitos produtos chineses), mesmo que tenham sido ligeiramente reduzidas em relação aos níveis extremos (145%).

Espera-se que as novas projeções macroeconómicas reflitam uma revisão significativa em alta das previsões de inflação, que poderá se estender até o próximo ano. Uma questão crítica será se o Fed ainda prevê que a inflação atingirá a meta de 2% até 2027.

Mudanças esperadas nas projeções (de acordo com a Bloomberg Economics):

A previsão para a inflação do PCE básico para 2025 pode subir de 2,8% para 3,5%. Atualmente, a inflação do PCE subjacente está em 2,5%, e as tendências recentes têm sido inferiores ao esperado. Assim, existe a possibilidade de o Fed projetar uma taxa ligeiramente inferior, de 3,3% a 3,4%.

Previsão de inflação para 2026: 2,8% (contra 2,2%) e para 2027: 2,6% (contra 2,0%). Isso implicaria que a meta de 2% do Fed não seria atingida nem mesmo em 2027, e talvez nem em 2028.

Projeções de crescimento do PIB reduzidas: 2025: para 1,3% (de 1,7%) 2026: 1,0% (de 1,8%) 2027: 1,0% (de 1,8%)

As projeções para a taxa de desemprego deverão aumentar significativamente, o que poderá compensar o tom hawkish das previsões de inflação mais elevada.

Dada a inflação mais elevada, o crescimento mais fraco e o desemprego mais elevado, a Fed poderá reduzir o número de cortes nas taxas de juro previstos para este ano para apenas um (aumentando a taxa terminal mediana de 3,9% para 4,1%).Se a mediana permanecer em 3,9%, os mercados podem interpretar isso como uma postura dovish.

Os mercados ainda antecipam dois cortes nas taxas este ano. Powell provavelmente está entre aqueles que veem espaço para dois cortes, que podem ocorrer em setembro e dezembro, se essa perspectiva se mantiver. Fonte: Bloomberg Finance LP

Powell suavizará o tom hawkish?

Em conferências de imprensa recentes, Powell manteve-se neutro, citando incertezas significativas sobre o futuro. É provável que ele tente diluir o tom hawkish das projeções de inflação hoje. A declaração oficial também pode incluir revisões das perspetivas para o mercado de trabalho.

Powell provavelmente enfatizará que mudanças significativas no mercado de trabalho podem desencadear uma resposta rápida do Fed. Ele também pode sugerir que o Fed ainda está no caminho certo para cortes, mas está à espera de mais clareza sobre as tendências da inflação. Se for esse o caso, qualquer reação hawkish inicial do mercado pode reverter-se rapidamente durante a conferência de imprensa.

É importante lembrar que o Fed não está apenas avaliando os riscos da guerra comercial, mas também as potenciais pressões inflacionárias dos mercados de petróleo e dos preços da energia, dadas as tensões em curso no Médio Oriente e o aumento dos preços do gás.

Â

A Bloomberg observa que a inflação do IPC pode aumentar se o choque do petróleo do Médio Oriente persistir. Fonte: Bloomberg Economics

Como reagirá o dólar?

Apesar das tensões geopolíticas intensificadas, o dólar continua fraco, com os investidores a preferirem ativos mais seguros, como o ouro. Um estudo recente do World Gold Council mostra que a maioria dos bancos centrais do Sul Global planeia aumentar as suas reservas de ouro este ano.

No entanto, os mercados ainda esperam dois cortes nas taxas. Os dados recentes sobre a inflação nos EUA foram mais fracos do que o esperado. As expectativas de inflação também caíram e os dados do mercado de trabalho mostram sinais crescentes de arrefecimento. Os dados sobre as vendas no retalho e a produção industrial também foram fracos, embora possivelmente devido a uma queda pontual.

Dada a possibilidade de projeções hawkish, o USD poderá fortalecer-se brevemente logo após a divulgação da Fed. Mas se Powell conseguir suavizar a interpretação dos dados, os mercados poderão precificar um corte em setembro de forma mais forte, ajudando a manter o EURUSD acima de 1,1500. No entanto, se os receios de inflação dominarem, as expectativas hawkish poderão retornar, potencialmente empurrando o EURUSD para a zona de suporte de 1,1250-1,1300.

Fonte: xStation5