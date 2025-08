EURUSD dispara 0.8% 🚨

🏛️Dados mais fracos do NFP aumenta potencial de corte nas taxas

Os mercados reagiram fortemente aos dados significativamente mais fracos do relatório sobre o emprego não agrícola (NFP) nos EUA. O crescimento do emprego ficou em apenas 73 mil, bem abaixo da previsão de 110 mil, enquanto o número de junho foi revisado drasticamente para baixo, de 147 mil para apenas 14 mil. A taxa de desemprego subiu para 4,2%, em linha com as expectativas, e o crescimento dos salários manteve-se estável em 3,8% ao ano e 0,3% ao mês — ambos próximos das previsões. Em resposta, o dólar americano enfraqueceu acentuadamente, refletindo as crescentes expectativas do mercado de um rápido corte nas taxas de juro pelo Federal Reserve.

Os futuros agora precificam uma probabilidade de 75% de um corte de 25 pontos base nas taxas em setembro, acima dos 45% antes do relatório. Apesar dos comentários cautelosos anteriores de Jerome Powell, a desaceleração evidente do mercado de trabalho aumenta significativamente a probabilidade de uma flexibilização mais rápida da política monetária. Isso também reforça uma tendência de queda nas expectativas de inflação e um risco crescente de uma desaceleração económica ainda maior. O sentimento do mercado mostra claramente que os investidores estão a concentrar-se mais nos dados concretos, que estão a influenciar cada vez mais o processo de tomada de decisão do Fed.

A taxa de desemprego permanece em 4,2%, mas a queda na criação de empregos não agrícolas sinaliza claramente uma desaceleração no dinamismo do mercado de trabalho. Curiosamente, porém, os salários continuam a subir, mantendo alguma pressão inflacionária na economia.Â

Os investidores estão mais uma vez a prever quase duas reduções completas das taxas pelo Federal Reserve até ao final de 2025.Fonte: Bloomberg Financial LP

Gráfico EURUSD H1

Os dados fracos do NFP de julho — especialmente a grande revisão em baixa para junho — efetivamente apagaram todo o movimento de queda do EURUSD pós-Fed observado na quarta-feira. Powell afirmou claramente na sua conferência de imprensa que novos cortes nas taxas seriam impulsionados por dados fracos do mercado de trabalho ou por índices de IPC significativamente mais baixos. Uma dessas duas condições se concretizou na mesma semana. Neste contexto, o próximo conjunto de dados antes da próxima decisão do Fed será crítico.

Fonte: xStation