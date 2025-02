➡️EURUSD mantém-se acima de 1,04 antes do ADP

O valor da ADP é crucial para a economia dos EUA e será divulgado às 13:15 GMT

O euro está a manter-se acima dos $1,04 contra o dólar, com os investidores a aguardarem a publicação dos principais dados de emprego do sector privado dos EUA, ainda hoje. Os números, previstos para as 13:15 GMT, fornecerão uma orientação crucial sobre a saúde do mercado de trabalho, antes do relatório oficial de sexta-feira do Non-Farm Payrolls (NFP).

Expectativas do Mercado

O Relatório Nacional de Emprego do Processamento Automático de Dados (ADP) deverá mostrar uma recuperação robusta na criação de emprego para janeiro, com os economistas a preverem um aumento de 150.000. Isto segue-se a uma leitura mais fraca do que o previsto em dezembro.





Distribuição das previsões para o relatório de hoje. É evidente que os economistas esperam valores de 150 e superiores. A previsão mais baixa pressupõe uma leitura de 100 mil. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Fonte: Bloomberg

ADP como Precursor do NFP

Embora o relatório ADP seja observado de perto como um termómetro para o NFP, o seu historial tem sido misto nos últimos meses. Os dois relatórios divergiram acentuadamente em novembro, levantando questões sobre a fiabilidade do ADP. No entanto, os fortes dados do NFP para dezembro reforçaram as expectativas de uma expansão contínua no mercado de trabalho dos EUA.





Recentemente, temos vindo a observar uma maior correlação entre os dados ADP e NFP. Por outro lado, em dezembro, observámos uma enorme diferença. Também vale a pena mencionar que na próxima sexta-feira conheceremos a revisão da situação do emprego para março de 2024, o que poderá potencialmente alterar as leituras do NFP dos meses anteriores. Fonte: Departamento de Análise XTB

Contexto económico geral

O mercado de trabalho dos EUA continua a ser um ponto-chave para a Reserva Federal, que recentemente reforçou a política monetária em resposta a preocupações persistentes com a inflação. Embora o NFP tenha apontado para um crescimento robusto do emprego, outros indicadores, como o Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS), assinalaram um potencial abrandamento da procura de trabalhadores.





O número de pessoas empregadas nos EUA, de acordo com o relatório do NFP, atingiu a tendência registada entre 2010 e 2020. Ao mesmo tempo, porém, estamos a observar um regresso ao declínio do número de vagas em aberto (relatório JOTLS). Isto significa que o crescimento do emprego deverá abrandar nos próximos meses. Fonte: Bloomberg Fnance LP, XTB

Perspectivas EURUSD

O euro recuperou dos mínimos recentes após a ameaça da administração Trump de tarifas sobre os produtos da UE empurrar brevemente o par de moedas abaixo de US $ 1,02. No entanto, o risco de uma guerra comercial continua a ser uma preocupação fundamental para os investidores, que também estão atentos às perspectivas económicas dos EUA.

Um relatório ADP mais forte do que o esperado, particularmente um que exceda 180.000 postos de trabalho, poderia reforçar o dólar e colocar pressão descendente sobre o euro. Por outro lado, uma leitura mais fraca, abaixo dos 150.000 postos de trabalho, poderá desencadear uma recuperação da moeda única.





Fonte: xStation5