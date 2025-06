🪙EURUSD nos 1,14 antes da decisão do BCE

An√ļncio hoje √†s 13:15 sobre a taxa de juro na ZE O Banco Central Europeu dever√° implementar hoje mais um corte de 25 pontos base nas taxas de juro, o que reduziria a taxa de dep√≥sito para 2,00%. Isto representaria metade da taxa m√°xima de 4% mantida at√© ao final de 2023 e in√≠cio de 2024. As expectativas para este corte s√£o sustentadas por v√°rios fatores, incluindo uma queda cont√≠nua da infla√ß√£o do IPC, agravada pelos pre√ßos mais baixos da energia, e o impacto desinflacion√°rio das tarifas dos EUA, que aumentam a disponibilidade de produtos na Europa. A quest√£o pertinente agora √© se o BCE concluir√° o seu ciclo de flexibiliza√ß√£o ou, dada a queda cont√≠nua da infla√ß√£o e a incerteza comercial, sinalizar√° mais dois ou tr√™s cortes. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app As taxas de juro na zona euro j√° sofreram redu√ß√Ķes significativas. √Č importante notar, no entanto, que estes cortes foram moderados e n√£o constitu√≠ram uma resposta √† crise, o que poder√° melhorar as perspetivas de longo prazo para a consecu√ß√£o da meta de infla√ß√£o. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Expectativas para novas medidas do BCE: Postura dovish: O Conselho do BCE dever√° manter um tom moderadamente dovish, preservando a flexibilidade para a√ß√Ķes futuras. O √≠ndice ECBspeak da Bloomberg, que reflete o sentimento do Conselho do BCE, indica uma tend√™ncia cada vez mais dovish, com foco no impacto desinflacion√°rio das tarifas dos EUA sobre a uni√£o monet√°ria.

O crescimento dos sal√°rios desacelerou e a infla√ß√£o em maio ficou abaixo da meta de 2% do BCE. As √ļltimas previs√Ķes de infla√ß√£o dos economistas do BCE n√£o levaram em conta o an√ļncio das tarifas dos EUA em 2 de abril e podem ser revisadas para baixo. Curiosamente, mesmo o governador hawkish do banco central da √Āustria sugere que as tarifas podem levar a uma queda nos pre√ßos ao consumidor. Impacto das tarifas e outros fatores: A pol√≠tica comercial dos EUA est√° a afetar negativamente os pre√ßos dos produtos europeus, e n√£o h√° tarifas retaliat√≥rias sobre os produtos americanos. Al√©m disso, os pre√ßos do petr√≥leo bruto e de outras commodities energ√©ticas est√£o a cair, afetando, por exemplo, os custos da eletricidade. As expectativas para as taxas de juro do BCE apontam para outro corte em setembro deste ano. No entanto, isso pode mudar se um acordo comercial entre os EUA e a Uni√£o Europeia se concretizar em julho. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Impacto na negocia√ß√£o do euro: Postura dovish do BCE: Se os decisores pol√≠ticos mantiverem um tom dovish, n√£o se pode excluir um recuo abaixo de 1,1400 no par EURUSD . O BCE continua cauteloso devido √†s tens√Ķes comerciais em curso.

Se os decisores pol√≠ticos mantiverem um tom dovish, n√£o se pode excluir um recuo abaixo de 1,1400 no par . O BCE continua cauteloso devido √†s tens√Ķes comerciais em curso. Diverg√™ncia de pol√≠ticas: Se a Reserva Federal dos EUA (Fed) mantiver uma postura mais hawkish (ou seja, inclinada a manter as taxas mais altas ou reduzi-las mais lentamente), o diferencial de taxas de juro entre a zona euro e os EUA poder√° aumentar. Teoricamente, isso dever√° prejudicar o euro em rela√ß√£o ao d√≥lar. Por outro lado, o EURUSD permanece elevado devido √† avers√£o predominante ao d√≥lar ligada √†s pol√≠ticas de Trump.

Se a Reserva Federal dos EUA (Fed) mantiver uma postura mais hawkish (ou seja, inclinada a manter as taxas mais altas ou reduzi-las mais lentamente), o diferencial de taxas de juro entre a zona euro e os EUA poder√° aumentar. Teoricamente, isso dever√° prejudicar o euro em rela√ß√£o ao d√≥lar. Por outro lado, o EURUSD permanece elevado devido √† avers√£o predominante ao d√≥lar ligada √†s pol√≠ticas de Trump. Potencial recupera√ß√£o do euro: A economia europeia mostra sinais de melhoria e a meta de infla√ß√£o foi atingida. Al√©m disso, a Uni√£o Europeia planeia gastar aproximadamente 800 mil milh√Ķes de euros em armamento adicional, o que poder√° levar a uma maior recupera√ß√£o econ√≥mica. Isto tamb√©m poder√° proporcionar um impulso na infla√ß√£o, desencorajando os membros do BCE de novos cortes.

A economia europeia mostra sinais de melhoria e a meta de infla√ß√£o foi atingida. Al√©m disso, a Uni√£o Europeia planeia gastar aproximadamente 800 mil milh√Ķes de euros em armamento adicional, o que poder√° levar a uma maior recupera√ß√£o econ√≥mica. Isto tamb√©m poder√° proporcionar um impulso na infla√ß√£o, desencorajando os membros do BCE de novos cortes. Maior incerteza: A incerteza crescente em torno da disputa comercial entre os EUA e a UE pode levar o BCE a adotar uma postura mais cautelosa. Se Christine Lagarde expressar preocupa√ß√Ķes com as perspetivas econ√≥micas, isso poder√° confirmar uma tend√™ncia dovish e desencadear uma corre√ß√£o maior no EURUSD. Por outro lado, se o BCE apontar riscos potenciais de alta para a infla√ß√£o e Lagarde sugerir cautela na avalia√ß√£o do impacto das tarifas, isso poder√° levar √† retomada da tend√™ncia de alta do euro. Perspectivas t√©cnicas para o EURUSD O EURUSD permanece acima do n√≠vel 1,1400 e est√° a ser negociado dentro de um canal de tend√™ncia ascendente. Uma postura dovish do BCE pode levar a um teste do limite inferior do canal, e uma quebra abaixo de 1,1350 pode precipitar uma corre√ß√£o maior. No entanto, a zona em torno de 1,1250 provavelmente ser√° um obst√°culo dif√≠cil de ultrapassar. Os rendimentos dos t√≠tulos dos EUA permanecem elevados (refletidos nos pre√ßos baixos do TNOTE), mas isso n√£o se traduziu em apoio para o d√≥lar americano. No entanto, se o BCE sinalizar que as taxas de juro atingiram o seu n√≠vel alvo, isso pode at√© levar a uma quebra acima do limite superior do canal de tend√™ncia ascendente e a um movimento al√©m de 1,1500. Fonte: xStation5

