Futuros do trigo, milho e soja estão sob pressão após o relatório WASDE 📉

As matérias-primas agrícolas estão a registar quedas modestas após o último relatório WASDE do USDA, com a soja, o milho e o trigo a serem negociados. Embora o relatório em si não tenha apresentado grandes surpresas, os investidores reagiram aos ajustes nas projeções da procura e à alteração dos fluxos comerciais globais. Os futuros de TRIGO, MILHO e SOJA perdem mais de 1% hoje. Embora os movimentos impulsionados pelo WASDE tenham sido relativamente silenciosos, preocupações macroeconómicas mais amplas e incertezas comerciais aumentaram a pressão do mercado. Com os próximos relatórios do USDA, a evolução do clima na América do Sul e a alteração dos padrões de procura, a volatilidade continua a ser uma constante nos mercados de cereais e oleaginosas nas próximas semanas. Com efeito, podemos ver também as acções do CME Group (CME.US) a subirem devido a esse facto e a uma atividade de cobertura recorde. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app TRIGO pressionado por maior oferta e vendas técnicas Os inventários finais de trigo dos EUA subiram devido ao aumento das importações e à redução das exportações , o que levou a uma descida do preço agrícola projetado para 2024/25.

O USDA aumentou as estimativas de produção global de trigo para a Argentina, Austrália, Rússia e Ucrânia, aumentando as perspectivas de oferta.

As previsões de exportação foram reduzidas para a UE e a Rússia, mas aumentaram para a Austrália.

As condições do trigo de inverno permanecem mistas, com preocupações crescentes sobre o clima nas planícies do norte dos EUA antes do plantio da primavera.

Os padrões climáticos europeus e do Mar Negro também serão os principais factores nas próximas semanas. Fonte: xStation5 Preços do milho em baixa, sem estímulos positivos Os estoques de milho dos EUA permaneceram inalterados, com o USDA aguardando os primeiros dados de rendimento da Argentina e a conclusão do plantio da segunda safra do Brasil.

As mudanças no comércio global incluíram previsões de exportação mais baixas para o Brasil e a África do Sul, enquanto a demanda de importação da China foi revisada para baixo.

, enquanto . O clima na América do Sul continua a ser um fator-chave de observação antes de novas atualizações de oferta.

continua a ser um fator-chave de observação antes de novas atualizações de oferta. Com o WASDE de março já ultrapassado, os comerciantes voltam a sua atenção para os relatórios Prospective Plantings e Quarterly Grain Stocks do USDA, previstos para o final do mês. Fonte: xStation5 SOJA cai com a incerteza da demanda pesando sobre os comerciantes O USDA manteve inalterados os estoques finais de soja dos EUA , sem revisões nas estimativas de produção ou exportação para a Argentina e o Brasil .

Uma mudança importante foi uma estimativa de preço médio agrícola mais baixo para a temporada 2024/25, indicando expectativas de demanda mais suaves.

para a temporada 2024/25, indicando expectativas de demanda mais suaves. O óleo de soja caiu, refletindo o aumento dos estoques finais dos EUA, uma redução no consumo de biodiesel e expectativas mais fracas de importação de óleo de canola do Canadá, em meio às tensões comerciais em curso. Agora, os comerciantes aguardam a atividade de colheita da América do Sul, com a atualização da oferta do Brasil pela CONAB na quinta-feira. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.