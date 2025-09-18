⌚GBPUSD sobe

Banco da Inglaterra deverá manter taxas, com próximo corte adiado para o próximo ano Espera-se que o Banco da Inglaterra mantenha as taxas de juro em 4% durante a reunião de hoje. Também poderá sinalizar uma redução no ritmo do seu programa de aperto quantitativo (QT), de 100 mil milhões de libras para 65 mil milhões de libras anualmente. Esta medida seria uma resposta aos rendimentos excessivamente elevados dos títulos do Tesouro e à inflação persistente que permanece acima da meta do banco central. A decisão será anunciada às 12h00 BST. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Altos rendimentos representam um risco para os mercados Desde a última reunião do Comité de Política Monetária (MPC), o rendimento dos títulos do Reino Unido a 30 anos aumentou significativamente. Embora parte desse aumento seja um reflexo das tendências globais, fatores internos — incluindo preocupações com a situação fiscal e a composição da procura de dívida — também contribuíram para o aumento. O BoE estima que a QT poderá adicionar 15-25 pontos base aos rendimentos das obrigações a 10 anos, o que representa uma ameaça para a liquidez do mercado e a eficácia do seu programa de venda de ativos. Consequentemente, existe uma forte possibilidade de abrandamento na redução do balanço, com uma paragem completa da QT numa fase posterior. A inflação persistentemente elevada continua a ser um problema A inflação do IPC do Reino Unido em agosto ficou em 3,8%, em linha com as projeções do MPC, mas ainda bem acima da sua meta. Um desenvolvimento positivo foi a queda da inflação dos serviços para 4,7%, embora esta continue em um nível muito elevado. Apesar dos sinais de desaceleração do crescimento (PIB do segundo trimestre em +0,3%), os dados acumulados sugerem que o processo de desinflação poderá ser mais longo do que se previa anteriormente. Isto apoia a política de manutenção das taxas de juro inalteradas. De acordo com a Bloomberg, a próxima redução das taxas poderá não ocorrer antes da primavera do próximo ano, uma perspetiva que poderá fortalecer a libra esterlina. UK inflation is rising and remains high, despite a slowdown in wage growth. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A primeira redução da taxa de juros totalmente incorporada ao preço está prevista para abril do próximo ano. Fonte: Bloomberg Finance LP GBPUSD em um nível técnico importante O GBP/USD está a testar hoje o nível de 1,3650, o seu preço de fechamento mais alto desde 7 de julho. A libra está a valorizar-se juntamente com o enfraquecimento do dólar após a decisão do Fed ontem. Uma maior fraqueza do dólar e um novo teste de 1,19 no EUR/USD podem levar a um teste das máximas locais de julho, perto de 1,3700. No entanto, se o tom do BoE for percebido como dovish hoje, é possível uma queda de volta para o nível de suporte de 1,36.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.