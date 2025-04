Goolsbee — A escalada das tarifas está acima do antecipado pela FED 📌

Numa entrevista que terminou há poucos minutos, Austan Goolsbee, da Fed, manifestou uma preocupação crescente com as consequências económicas das novas tarifas americanas. Salientou que as tarifas sobre os bens intermédios - ou seja, as matérias-primas utilizadas na produção - podem prejudicar gravemente a indústria americana e perturbar as cadeias de abastecimento. Goolsbee observou que existe um verdadeiro sentimento de inquietação de que a inflação elevada possa regressar, especialmente porque o sentimento entre os consumidores e as empresas se deteriorou acentuadamente. Alertou para o facto de os indicadores de sentimento estarem a aproximar-se dos níveis de crise, o que é alarmante, embora a ligação entre o sentimento e as despesas reais pareça ser mais fraca agora do que no passado.

Goolsbee salientou que as empresas estão hesitantes em investir devido à falta de clareza e à mudança de regras no comércio internacional e na orientação da política económica. O banqueiro observa que o impacto sobre o investimento é negativo, mas a sua escala ainda não é conhecida. Acrescentou ainda que existe uma divergência significativa entre as empresas quanto ao montante do custo das tarifas que pode ser transferido para os consumidores. Nalguns casos, esta situação pode levar a dificuldades financeiras ou mesmo à falência dos fornecedores. Admitiu também que a escala das tarifas é significativamente maior do que o esperado ou modelado anteriormente, o que complica ainda mais a situação. Em conclusão, Goolsbee afirmou que, embora os mercados reajam rapidamente a novas informações, a Fed deve manter uma perspetiva de longo prazo na definição de políticas, especialmente face a choques de oferta imprevisíveis.

Reação do mercado à escalada EUA-China (atualização)

Os índices voltaram a cair durante a entrevista, na sequência do anúncio pelos EUA de tarifas adicionais de retaliação sobre a China. A situação do mercado é muito preocupante, e tarifas desta magnitude entre os EUA e a China representam uma séria ameaça para ambas as economias. Este nível de tarifas destina-se a congelar o comércio e não a gerar receitas orçamentais adicionais e, nas condições actuais, constitui uma clara escalada do conflito. Na nossa opinião, o mercado ainda mantém a esperança de um acordo rápido, uma vez que, a longo prazo, as tarifas de 104% seriam devastadoras para as empresas americanas, e a reação nos índices deveria ser significativamente mais grave.

Os CFDs sobre o índice chinês CHN.cash apagam completamente os ganhos e aprofundam as quedas. Uma situação semelhante é observada nos índices dos EUA.

Fonte: xStation 5