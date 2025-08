Gráfico do dia: AUDJPY (04.08.2025)

O índice de inflação de julho de 2025 do Melbourne Institute subiu 0,9% em relação ao mês anterior, o aumento mais forte desde dezembro de 2023. Esta forte recuperação, após um modesto aumento de 0,1% em junho, suscitou preocupações quanto às futuras decisões políticas do Banco da Reserva da Austrália (RBA), especialmente tendo em conta a atual incerteza em torno da cadeia de abastecimento e a flutuação da procura dos consumidores.

Apesar do aumento de julho, a inflação global, medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) australiano, para o trimestre que terminou em junho de 2025 subiu apenas 0,7% em termos trimestrais e 2,1% em termos anuais, atingindo o seu nível mais baixo desde março de 2021. Tanto a inflação subjacente como a inflação média estão agora perto do limite inferior do intervalo do objetivo de 2%-3% do RBA. A inflação dos serviços também está no seu nível mais baixo desde junho de 2022, situando-se em 3,3% em termos anuais.

O RBA advertiu que, embora se espere que a inflação subjacente diminua gradualmente, poderá aumentar temporariamente para o limite superior do seu intervalo de objetivo até ao final de 2025 e até 2026, principalmente devido à retirada planeada dos subsídios à energia para as famílias e ao aumento dos riscos externos, como as novas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.

À luz das leituras mais elevadas do que o esperado de Melbourne, a especulação do mercado intensificou-se relativamente à possibilidade de um abrandamento no ritmo dos cortes das taxas de juro do RBA, apoiando a força do AUD no mercado cambial de hoje. No entanto, o mercado de swaps não mostra este tipo de mudança de perspetiva, pelo que as mudanças visíveis podem ser apenas temporárias.

Mapa de calor mostra a volatilidade no mercado FX hoje. O AUD está atualmente a ganhar contra todas as principais moedas nacionais. Fonte: xStation

O par AUD/JPY está a recuperar-se fortemente hoje, após o teste da semana passada da média móvel exponencial de 200 dias (linha dourada no gráfico), que é um importante ponto de controlo que define a tendência global de alta de longo prazo. Esta zona continua a ser o ponto de apoio mais importante no gráfico, no momento. No entanto, os máximos locais de 1 de agosto e 31 de julho, perto de 97 ienes por dólar australiano, continuam a ser uma importante resistência. Fonte: xStation