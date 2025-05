Gráfico do dia - AUDUSD (20.05.2025)

O dólar australiano enfraqueceu face ao dólar dos EUA, com o AUD/USD a cair 0,5% para 0,6428, depois do Banco da Reserva da Austrália ter cortado a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base para 3,85%, marcando a sua segunda redução este ano e trazendo as taxas para um mínimo de dois anos. Perspetiva Dovish do RBA Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O RBA citou a diminuição dos riscos de inflação e as preocupações crescentes sobre as perspectivas económicas globais na sua decisão. A governadora Michele Bullock descreveu o corte das taxas como “um movimento pró-ativo e orientado para a confiança”, ao mesmo tempo que sinalizou abertura para uma maior flexibilização. Os mercados estão agora a prever cerca de 85 pontos base de cortes adicionais até ao final do ano, o que poderá levar as taxas para valores entre 3,10% e 3,35%. Previsões económicas e preocupações com o comércio Nas suas projecções económicas actualizadas, o RBA reviu em baixa a sua previsão de crescimento do PIB em 2025 para 2,1%, contra os 2,4% anteriores, prevendo simultaneamente uma taxa de desemprego ligeiramente mais elevada. A inflação subjacente arrefeceu para um mínimo de três anos de 2,9%, regressando ao intervalo do objetivo do RBA de 2-3%, após ter atingido um pico de 6,8% no final de 2022. O banco central destacou especificamente as tensões comerciais globais como um risco chave de queda, observando que “qualquer escalada em um conflito comercial global apresentava um risco chave de queda para a economia”. O declínio do dólar australiano anulou parcialmente os ganhos de 0,8% da sessão anterior, que ocorreram com o enfraquecimento do dólar americano após a redução da classificação de crédito dos EUA pela Moody's de Aaa para Aa1. AUDUSD (D1) O AUDUSD está a ser negociado acima de uma EMA importante. Os compradores poderão tentar testar novamente os máximos anteriores perto de 0,65, enquanto os vendedores vão tentar quebrar abaixo da EMA de 100 períodos. O RSI está a dar sinais de divergência de baixa, enquanto o MACD também tem tendência de baixa.

