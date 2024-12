Gráfico do dia - Bitcoin (06.12.2024)

Ontem, a Bitcoin quebrou a marca de $100.000. No entanto, durante a noite, um mercado excessivamente alavancado levou a liquidações em cascata de posições, resultando em uma queda para cerca de US $ 92.000.

A recuperação está a ser impulsionada pela elevada procura sustentada dos fundos ETF e pelas mudanças pró-criptomoeda esperadas com a mudança de governo em janeiro de 2025. Donald Trump nomeou Paul Atkins, um defensor da criptomoeda, como o novo presidente da SEC após a renúncia de Gary Gensler.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, abordou a Bitcoin durante a cimeira DealBook na quarta-feira. Powell comparou a Bitcoin ao ouro digital, salientando a sua volatilidade e natureza especulativa. Negou também que a Bitcoin ponha em causa a Reserva Federal ou o estatuto do dólar americano.

Na quarta-feira, a WisdomTree anunciou seu pedido de criação de um ETF XRP. A Marathon Digital planeia angariar 805 milhões de dólares para comprar mais Bitcoin, tendo já adquirido 6.484 BTC a um preço médio de 95.352 dólares cada. A empresa prevê um maior crescimento da Bitcoin em 2025.

Enquanto isso, a MicroStrategy de Michael Saylor comprou US $ 1,5 bilhão em Bitcoin, adicionando 15.400 BTC a um preço médio de US $ 95.976 cada, aumentando suas participações para mais de 402.000 BTC avaliados em US $ 23,4 bilhões. Bitcoin (D1) A Bitcoin subiu 1,70% hoje, sendo negociada a $98.700 e retomando sua trajetória ascendente. Ontem, a maior criptomoeda ultrapassou os $100.000. No entanto, um mercado excessivamente alavancado desencadeou liquidações de posições em cascata e quedas acentuadas. Como resultado, os preços caíram abruptamente para a região dos 92.000 dólares, com liquidações totais superiores a mil milhões de dólares. Atualmente, o mercado está a recuperar, com os preços a aproximarem-se novamente do limiar dos 100.000 dólares.

