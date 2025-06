Gráfico do dia: EURUSD (05.06.2025)

A taxa de câmbio EURUSD voltou a ultrapassar os 1,14 ontem, em resposta a dados macroeconómicos surpreendentemente fracos dos EUA. A valorização do euro nas últimas semanas chamou a atenção até mesmo de membros do Banco Central Europeu, que argumentaram que a divergência na política monetária (ou seja, taxas de juro mais altas nos EUA) deveria favorecer o dólar. No entanto, o mercado, observando a melhoria dos fundamentos económicos na zona euro, vê potencial para novos ganhos no par. Enquanto os EUA lutam com o compromisso entre o fraco crescimento económico e a inflação persistente, o Banco Central Europeu começa a enfrentar uma pressão deflacionária crescente — um desenvolvimento que normalmente limitaria o potencial de alta do euro. A inflação HICP da zona euro já caiu abaixo da meta de 2% (1,9% em maio; núcleo em 2,3%), e os membros do BCE referem-se cada vez mais à possibilidade de uma “inflação abaixo do alvo” nos próximos meses. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Futuras quedas também são sugeridas pelo facto de que a recuperação da inflação em abril na zona do euro foi impulsionada por fatores sazonais, como os altos preços das passagens aéreas e dos pacotes de férias durante o período da Páscoa. Além disso, estamos a observar uma pressão descendente contínua sobre os preços do petróleo devido aos aumentos de produção planejados pela OPEP, bem como uma desaceleração acentuada no crescimento dos salários no primeiro trimestre de 2025 (2,4% contra 4,1% no quarto trimestre de 2024). Por outro lado, os fundamentos macroeconómicos da zona euro — embora ainda frágeis — estão a atrair capital face à incerteza que persiste nos EUA. Se os dados do NFP de amanhã confirmarem o abrandamento do emprego sinalizado pelo ADP ou pelo ISM, podemos esperar uma deterioração adicional do sentimento em relação à economia dos EUA. Além disso, tal cenário também aumentaria as expectativas de cortes nas taxas de juro da Fed, neutralizando assim o fator de política monetária que até agora tem prejudicado o EURUSD. O EURUSD tem sido negociado acima da média móvel exponencial de 30 dias (EMA30, roxo escuro) quase continuamente desde o final de fevereiro, impulsionado principalmente pela incerteza em torno da política e das perspetivas económicas dos EUA. Após a recuperação de ontem, o par registou uma volatilidade muito limitada, com os investidores a aguardarem a decisão de política monetária do BCE. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.